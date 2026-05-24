Érthetetlen, hogy élte ezt túl két turista a Bucsecs-hegységben – videó

A Prahova megyei hegyimentők a Facebookon közölték, hogy vasárnap a Bucsecs-hegységben kellett életet menteniük. A baleset két 57 éves embert, egy férfit és egy nőt érintett. A két turista rendkívül szerencsés volt, mivel túlélte a 100 méteres zuhanást Caraiman-párkány túraösvényénél. A nő könnyebb sérülésekkel megúszta, még kórházi ellátásra sem volt szüksége. A férfi viszont a vállán, a karján, a mellkasán és a hasán is megsérült, őt a Brassó megyei kórházba vitték – írja a Maszol.ro.

Két turista került nagy bajba a romániai Bucsecs-hegységben, a Caraiman-párkány túraösvénynél

Fotó: Maszol.ro / Prahova megyei helyimentők

A mentésről felvételt készítettek. A helyimentők közösségi oldalára feltett videóján jól látszik, hogy egy mentőhelikoptert kellett bevetni a két középkorú turista érdekében.

