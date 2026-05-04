Vérfagyasztó üzenetekkel sokkolja a lakókat a kelenföldi túszdráma elkövetője

Súlyos félelem és bizonytalanság uralkodik abban a kelenföldi társasházban, ahol alig néhány hete még mesterlövészek és a TEK egységei vonultak ki egy drámai túszhelyzethez. Az április 25-i túszdráma során egy fiatal férfi késsel fenyegette meg élettársát, miután féltékenységi dührohamot kapott egy idegen férfitól érkező üzenet miatt. Bár az elkövetőt végül sikerült elfogni, a lakók megdöbbenésére a bíróság nem rendelte el a letartóztatását és a férfi bilincs nélkül távozhatott. A bűnügyi felügyelet mellett gyakorlatilag visszatérhetett a mindennapi életébe – írta a Borsonline.hu.

A túszdráma utáni napokban is feszült a hangulat az Etele úti lakótelepen

Félelmetes üzeneteket posztol a túszdráma elkövetője

A helyiek körében akkor csapott át a nyugtalanság nyílt rettegésbe, amikor az elkövető ismét aktivizálta magát a közösségi médiában.

A Facebook-oldalán megjelenő, agresszív és vészjósló bejegyzések – mint például a „Szenvedj!”, a „Fordulj fel!” vagy a „Ne várd meg, míg én fogom be a szád!” – a szomszédok szerint egyértelmű üzenetek, amelyekkel a férfi korábbi áldozatát vagy környezetét igyekszik megfélemlíteni.

A posztok között erőszakos tartalmú szövegek és veréssel, halállal kapcsolatos képek is feltűntek, ami tovább szítja a feszültséget az Etele úti lakótelepen.

A házban élő családok és kisgyermekes szülők értetlenül állnak a hatóságok engedékenysége előtt, hiszen nap mint nap ugyanabban a lépcsőházban kell találkozniuk a kiszámíthatatlanul viselkedő férfival. Úgy érzik, a bűnügyi felügyelet és a heti kétszeri jelentkezési kötelezettség nem nyújt valódi védelmet, ha a férfi mentális állapota ismét kritikussá válik.