Füstfelhőben áll a főváros – elindultak a találgatások

Lángok csaptak fel kedd délután Budapest egyik közkedvelt kerületében. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a mindent felemésztő tűzhöz, de a lángok pontos okát még nem tudják.
Tűz ütött ki a XIII. kerület egyik erdős részén kedd délután. Az, hogy mi okozza a lángokat, egyelőre nem tudni, de a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a vasúti sínek mögötti elzárt területhez.
Egy tárhasházban üthetett ki a tűz
A 13. kerület nevű Facebook-csoportba kedden rakták fel a videót a mindent elnyelő lángokról. Az eddigi nem hivatalos információk alapján a Vágány utca környékén a vasúti sínek mellett lángol egy társasház. A kommentelők szerint a tüzet egy elpattant vasúti vezeték okozhatta, és a füstöt még kilóméterekkel arrébbról is érezni.
Halálos tűzben veszett oda az idős ember
Egy kora reggeli tűzeset rázta meg Nógrád vármegyét, amely tragikus következményekkel járt. A halálos tűz egy társasházi lakásban keletkezett és egy idős ember életét követelte.
