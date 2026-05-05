Füstfelhőben áll a főváros – elindultak a találgatások

Tűz ütött ki a XIII. kerület egyik erdős részén kedd délután. Az, hogy mi okozza a lángokat, egyelőre nem tudni, de a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a vasúti sínek mögötti elzárt területhez.

Pokoli hőségben oltják a lángokat Budapesten a tűzoltók (illusztráció)

Fotó: Pexels.com

Egy tárhasházban üthetett ki a tűz

A 13. kerület nevű Facebook-csoportba kedden rakták fel a videót a mindent elnyelő lángokról. Az eddigi nem hivatalos információk alapján a Vágány utca környékén a vasúti sínek mellett lángol egy társasház. A kommentelők szerint a tüzet egy elpattant vasúti vezeték okozhatta, és a füstöt még kilóméterekkel arrébbról is érezni.

Halálos tűzben veszett oda az idős ember

Egy kora reggeli tűzeset rázta meg Nógrád vármegyét, amely tragikus következményekkel járt. A halálos tűz egy társasházi lakásban keletkezett és egy idős ember életét követelte.