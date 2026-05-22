Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

gázvezeték

Robbanás egy esztergomi iskolában: sérült gázvezeték okozott pusztító tüzet

Veszélyes gázszivárgás miatt riasztották a hatóságokat május 22-én délelőtt Esztergom-Kertvárosba, a Wesselényi Miklós utcába. Az iskola alagsorában egy megrongálódott vezetékből kiáramló gáz belobbant, ami miatt hirtelen tűz keletkezett az épületben.
Május 22-én délelőtt riasztották a tűzoltókat Esztergom-Kertvárosba, miután tűz ütött ki a Wesselényi Miklós utcában található egyik oktatási intézmény alagsorában. A veszélyes helyzetet egy sérült gázvezeték okozta, amelyből szivárogni kezdett a gáz, majd a kiáramló anyag be is lobbant. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók gyors reakciójának köszönhetően a lángokat végül egy porral oltó készülékkel sikerült elfojtani – tájékoztatott a Kemma.hu.

A fojtogató füst és a pusztító tűz miatt azonnal kiürítették az iskolát (illusztráció)
Fotó: Nacho Engler/Pexels

Sérült gázvezeték miatt ütött ki a tűz

A helyszínre biztosításként a bajnai hivatásos egységek is kivonultak, ezt követően a rajok lehűtötték a sérült csővezeték környezetét, és hőkamerával is átvizsgálták a területet a további gócok felkutatása érdekében.

A baleset miatt az épületet mintegy százötven embernek kellett azonnal elhagynia, a mentési munkálatokat pedig a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A közvetlen veszélyt végül úgy sikerült teljesen elhárítani, hogy a gázszolgáltató szakemberei elzárták az érintett vezetékszakaszt. 

