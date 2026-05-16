Az utolsó pillanatig küzdött az életéért a debreceni háztűz áldozata

Dóka Imre tűzoltó őrnagy közleményéből kiderült, hogy a negyven négyzetméteres ingatlan lakója megpróbálta maga eloltani a felcsapó lángokat, ám a kísérlete sajnos nem járt sikerrel. Bár a nőnek még sikerült kimenekülnie az égő épületből, a tűz okozta sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták megmenteni – írta a Bors.

Idős nő vesztette életét egy lakástűzben

A füstérzékelő életet menthet: így előzhető meg a tragikus tűz

Dóka Imre kiemelte, hogy a lakástüzek többségét valamilyen elektromos zárlat vagy a nyílt láng figyelmetlen használata okozza.

A tűzoltó őrnagy szerint a tragédiák elkerülése érdekében kifejezetten ajánlott otthonra egy füstérzékelőt beszerezni. A készülék ugyanis a tűz keletkezésekor azonnal riaszt, így még pont időben meg lehet fékezni a lángokat, vagy ha nagyobb a baj, épségben el lehet hagyni az épületet.

