Emberéletet követelt a tűz Jászkiséren

Vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, mely szerint Jászkiséren egy Hunyadi utcai családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A helyszínre érkező tűzoltók egy már kialudt tűz nyomaira bukkantak: az épület hálószobájában korábban, kis területen berendezési tárgyak égtek – tájékoztatta szerkesztőségünket Mukics Dániel tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni.

Megelőzhető lehet a tűz miatti tragédia

A legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt berendezés már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumában megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.

Lakástűzben vesztette életét egy idős ember Nógrádban

Május ötödikén hajnalban riasztották a tűzoltókat Bátonyterenyére, ahol egy társasház egyik lakásában csaptak fel a lángok. A gyors beavatkozás ellenére egy ember életét már nem lehetett megmenteni.