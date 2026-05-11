Tűz pusztított egy kőbányai társasházban, menekíteni kellett a lakókat

Tűz ütött ki egy kétemeletes társasház egyik első emeleti lakásában Budapest X. kerületében. A tűz miatt több lakónak is el kellett hagynia az épületet, a helyszínre tűzoltók és mentősök is nagy erőkkel érkeztek – írja a Ripost a Katasztrófavédelemre hivatkozva.

Tűz ütött ki egy kőbányai társasházban

Fotó: Illusztráció (Kinley Lindsey/Pexels)

Tűz miatt menekítették ki a lakókat

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz a X. kerületi Doba utcában keletkezett, egy kétemeletes társasház első emeleti lakásában.

A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, így sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz továbbterjedjen az épületben. Az oltási munkálatok idején négy embert kellett kimenekíteni a társasházból, további három lakó pedig saját erejéből hagyta el az épületet.

Az esethez a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak, egyelőre nem számoltak be sérültekről. A Katasztrófavédelem szerint akár lakosságvédelmi intézkedésre is szükség lehet.

Egy beteg kisfiú és az apukája is megsérült a tatabányai lakástűzben

Súlyos lakástűz ütött ki szombaton egy tatabányai társasház harmadik emeleti lakásában. Az épületben nem ez volt az első ilyen eset, a mostani tűz körülményeit pedig már vizsgálják a hatóságok.