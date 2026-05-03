Óriási pofont kapott Merz a németektől

Brutális tűz Mezőkövesden: berobbanó gázpalack, lángoló járművek

Brutális tűz Mezőkövesden: berobbanó gázpalack, lángoló járművek

Döbbenetes pusztítást végeztek a mezőkövesdi melléképületből előcsapó lángok, a környéken több parkoló jármű is a tűz martalékává vált. A Jolán utcai helyszínen vasárnap délután csaptak fel a lángok, majd pillanatok alatt elszabadult a tűz.
Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók vasárnap délután a mezőkövesdi Jolán utcába, ahol egy melléképületben csaptak fel a lángok. Az épületben két autó és két motorkerékpár vált a lángok martalékává, mire a mezőkövesdi hivatásos egységek négy vízsugárral megfékezték a tűz továbbterjedését – írta a Book.hu.

Autók és motorok váltak a tűz martalékává
Fotó: Mezőkövesden láttam, hallottam Facebook csoport

Gázpalack robbant a tűz miatt

A mentési munkálatokat a füzesabonyi, az egri és a szomolyai egységek, valamint a műveleti szolgálat is segítette az utómunkálatok során. A beavatkozás közben a tűzoltók egy felrobbant gázpalackot is találtak, amely a hatalmas hőség és a tűz következtében nyílt szét.

Mindeközben súlyos közlekedési baleset történt a Zólyomi járásban, ahol egy oldalára dőlt autóbuszhoz mentőhelikoptert is riasztani kellett. Ide kattintva többet olvashat a balesetről.

 

