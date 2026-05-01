Tűz ütött ki a repülőtér közelében, egy szeméttelepen

Tűz keletkezett egy szeméttelepen Kecskeméten, a repülőtér közelében. A kecskeméti, ceglédi, dabasi, csongrádi és kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltók nyolc vízsugárral már körülhatárolták a lángokat – írja a Baon.hu.

Tűz ütött ki egy szeméttelepen Kecskemét külterületén

Nagy erőkkel dolgoznak a tűz oltásán

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz mintegy 8500 négyzetmétert érint, az oltást hét erőgép is segíti. A munkálatokat a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Hatalmas tűz pusztított egy tanyán Békéscsaba közelében

A lángoló istállóban sertéseket tartottak, az állatok nagy részét nem lehetett kimenteni.