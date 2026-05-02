16 éves, budaörsi önkéntes tűzoltó mentette meg egy kisgyermek életét

Szívderítő történetről számolt a Blikk: Parlagi Konrád, a 16 éves önkéntes tűzoltó hazafelé tartott az iskolából április 28-án, amikor egy baleset hangjaira lett figyelmes. Egy hároméves gyermeket gázoltak el, akinek azonnal a segítségére sietett, így megelőzve a tragédiát.

Hősként viselkedett a 16 éves önkéntes tűzoltó

Konrád azonnal cselekedett. Felmérte a helyzetet, elővette a táskájában lévő elsősegély-felszerelést, ellátta a vérző sérültet, és közben arra is figyelmeztette az aggódó nagyszülőt, hogy a sérült gyermeket ne mozgassák. Rövid időn belül megérkeztek a mentők is, akik a kisgyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, megdicsérve Konrádot a szakszerű elsősegélynyújtásért. Konrád helytállása bizonyítja, hogy az ifjúsági képzésünk nemcsak közösséget épít, hanem valódi, életmentő tudást is ad, elismerés illeti emberségéért, gyors reakciójáért és higgadtságáért!

– írta az esetről szóló Facebook-posztjában Zsebe Dániel, Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesületének elnöke.

A fiatal néhány hete vett részt egy egészségügyi oktatáson, ahol pont az elsősegélynyújtást és a sérültek ellátását gyakorolták, így hamar éles helyzetben is kipróbálhatta frissen szerzett tudását. A fiú édesanyja, Gyöngyi nagyon büszke a fiára, akinek gyerekkori álma volt, hogy tűzoltóvá váljon.

A tűzoltók péntek este sem unatkoztak: az M3-ason egy jármű felborult és gyermekek sérültek meg.