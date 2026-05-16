Háztűzhöz vonultak a tűzoltók, aztán a szomszédban is bekövetkezett a tragédia

Sűrű napjuk volt a ráckevei és a szigetszentmiklósi lánglovagoknak. A tűzoltók előbb egy háztűzhöz vonultak ki Kiskunlacházán, majd az oltási munkálatok közben súlyos baleset történt a közelben.
Óriási tűz pusztított egy családi háznál Kiskunlacházán, a Szent Imre utcában. A tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltási munkálatokat. Ám ekkor a szomszédban baleset történt, így a helyszínre egy mentőhelikoptert is kellett riasztani – adta hírül a Borsonline.hu.

A tűzoltók éppen a lángokkal küzdöttek, amikor a szomszédban baleset történt, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: Illusztráció: MTI/Vajda János

Volt dolga bőven a tűzoltóknak

A ráckevei önkormányzati tűzoltók és a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók épp két vízsugárral próbálták megfékezni a lángokat, amikor néhány háztömbre óriási csattanást hallottak. A helyszínen két gépkocsi karambolozott a Szent Imre utcában. A járművekben összesen hatan utaztak. A balesethez a társhatóságok járműveit is riasztották, a sérültekért mentőhelikoptert is riasztottak.

Pénteken este Debrecenben történt egy nagyobb tűzeset, az érintett ingatlan lakója, egy idős nő maga próbálta eloltani a lángokat. Eközben azonban olyan súlyosan összeégett, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

 

