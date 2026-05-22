Különleges helyszínek nyílnak meg a legkisebbek előtt a gyermeknapi hétvégén, ezt nem szabad kihagyni

Szinte minden gyermek életében eljön az a korszak, amikor lenyűgözve figyeli a szirénázó vörös autókat, és titokban arról álmodozik, hogy felnőttként ő maga is bátor tűzoltó lesz. Május 31-én, a gyereknap alkalmából a kicsik és nagyok végre a saját bőrükön is megtapasztalhatják, milyen az élet a laktanyákban, és hogyan telnek a hétköznapi hősök mindennapjai – számolt be róla a Baon.hu.

A gyereknapi nyílt napon a legkisebbek is közelebbről megismerhetik, hogyan dolgozik egy hivatásos tűzoltó, és milyen eszközöket használ a mindennapi mentések során

Fotó: Katasztrófavédelem / archív-felvétel

Az országos tűzoltó nyílt nap változatos és interaktív programokkal várja a családokat

Az évek óta hatalmas népszerűségnek örvendő „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű rendezvényen a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok egyaránt szélesre tárják kapuikat a látogatók előtt. Az érdeklődő családokat délelőtt 10 és délután 16 óra között várják országszerte a részt vevő bázisokon, ahol a szervezők garantálják, hogy minden korosztály felejthetetlen élményekkel gazdagodik majd. A nyílt nap természetesen nemcsak az önfeledt szórakozásról szól, hanem arról is, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek ehhez a nemes hivatáshoz, és játékos formában sajátítsák el a legfontosabb hétköznapi biztonsági ismereteket.

A látogatók testközelből figyelhetik meg az izgalmas próbariasztásokat, közelebbről is megvizsgálhatják a különleges életmentő felszereléseket, és ami a legizgalmasabb: beülhetnek a hatalmas tűzoltóautókba is.

Miközben a legkisebbek ámulva figyelik a technikát, és megtanulják, hogyan vigyázhatnak magukra a mindennapokban, a szülők is bepillantást nyerhetnek abba a fegyelmezett háttérmunkába, ami a mentéseket jellemzi. A gyereknapi programhoz csatlakozó összes hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltólaktanya teljes országos listája, valamint a pontos helyszínek ide kattintva érhetőek el.

