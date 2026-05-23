Erre még Győrfi Pál is elismerően csettintett: civilek mentettek életet Siófokon

Vészhelyzet sokkolta a hétfő délutáni órákban Siófok központját, ahol a hirtelen kirobbanó pánikot végül példaértékű civil összefogás csendesítette le – olvasható a Sonline.hu oldalán. A déli part egyik legforgalmasabb pontján, a Gáti-gödörnél landoló mentőhelikopter és a polgármesteri hivatal parkolójába szirénázva érkező két mentőautó látványa azonnal találgatásokra adott okot a járókelők körében. Mint később Lengyel Róbert polgármester tájékoztatásából kiderült, a hivatal egyik munkatársa munka közben lett rosszul, szívinfarktust kapott. Amikor a köztisztviselő eszméletlenül terült el a földön, a környezetében lévő kollégák nem vesztették el a fejüket. A tragédiát megelőző Lerner Viktória és Gadó Rózsa rendkívüli lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot, amikor azonnal megkezdték az újraélesztést.

A gyors újraélesztés és a kihelyezett defibrillátor mentette meg a siófoki dolgozó életét

Forrás: Siófoki Hírek/Facebook

Győrfi Pál személyesen köszönte meg a siófoki újraélesztést

A drámai küzdelemben hatalmas előnyt jelentett az a modern eszköz, amelyet nemrégiben szerzett be a hivatal éppen az ilyen vészhelyzetekre, így a helyszínen lévő félautomata defibrillátor segítségével azonnal szakszerű beavatkozást tudtak végrehajtani. A mentőakcióba hamarosan bekapcsolódott Kekecs Károly Richárd városőr, korábbi tűzoltó is, aki szakavatott módon, profi szinten folytatta a lélegeztetést a mentők kiérkezéséig. Ennek a gyors, szervezett civil összefogásnak és az elérhető eszköznek köszönhető, hogy a nő állapotát sikerült stabilizálni, mire a kórházba szállították.

A hősies helytállás természetesen nem maradt visszhang nélkül, a három siófoki hivatali dolgozónak először Lengyel Róbert polgármester adott át elismerő oklevelet és emléktárgyakat a városházán. Az eseményen személyesen fejezte ki háláját Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is, aki kiemelte, hogy a mentők gyors kiérkezése mellett a civilek és a helyszínen lévők azonnali cselekvése jelenti a legfontosabb láncszemet az életmentés folyamatában.

A szóvivő elismerően szólt arról, hogy a siófoki városháza példásan felkészült volt, hiszen a fellépéssel és a rendelkezésre álló technikával sikerült megmenteni egy ember életét. Az eset után a városvezetés úgy döntött, hogy nem áll meg itt, és a jövőben tovább növeli a helyiek biztonságát. A polgármester bejelentette, hogy újabb életmentő készülékeket vásárolnak, amelyeket jól látható, bárki számára könnyen elérhető helyeken helyeznek majd el a könyvtárban, a művelődési központban, valamint a gondozási központban.

A technikai fejlesztés mellett a városvezetés kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a dolgozók számára rendszeres elsősegélynyújtó tanfolyamokat szerveznek, hogy szükség esetén bárki magabiztosan használhassa majd azokat az eszközöket, amelyek most a városházán is bizonyították, hogy valóban életet menthetnek.

