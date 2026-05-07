Undorító dolgot tett a képen látható férfi egy vidéki buszon

A rendőrség adatai szerint egy 25 éves, Magyarországon tanuló külföldi nő tett feljelentést egy ismeretlen, undorítóan viselkedő férfi ellen. A Police.hu oldalon közzétett közlemény szerint a nő május 3-án a Veszprém és Budapest között közlekedő menetrend szerinti buszon utazott, amikor a mögötte ülő férfi simogatni kezdte a karját. A nő előrébb ült, és elaludt.

Undorító férfi ellen tett feljelentést egy külföldi nő

Fotó: police.hu

Arra ébredt, hogy valaki a bordái környékén ér hozzá, ott simogatja. Ekkor vette észre, hogy a férfi időközben átült mögé. A rendőrök közzétették a zaklató fotóját, amit a buszon készítettek, és a személyleírását is, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni.

A keresett férfi középkorú, fehér, rövid ujjú pólót és sötétkék térdnadrágot viselt.

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, hogy aki felismeri a képen látható, zaklatással gyanúsított férfit, tudja, hol lehet, jelentkezzen személyesen a kapitányságon, a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2. szám alatt, vagy hívja a 06/30-435-0722-es telefonszámot. Bejelentést névtelenül is lehet tenni a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es segélyhívón.

Egy másik férfi is undorító dolgot művelt

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.