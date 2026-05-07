A magyar erdők egyik legveszélyesebb vadállata riogatja az embereket

Valóságos rémálommá vált a békés séta egy tatai gazdi számára, amikor a Derítő-tó környékén váratlanul egy kicsinyeit védelmező anyaállat rontott rájuk a sűrű aljnövényzetből. Tatabányán Jakabházy Miklós vadász is hasonlóan feszült perceket élt át és tapasztalatai alapján kiemelte: ilyenkor a koca a kutyában látja a legfőbb ellenséget, ami azonnali támadási reakciót válthat ki belőle. Most megtudhatja, hogyan őrizheti meg a hidegvérét és milyen lépésekkel mentheti meg saját és kedvence életét, ha az erdőben felbukkan egy agresszív vaddisznó – írta a Kemma.hu.

Vaddisznó támad a kutya sétáltatókra

Fotó: Maimalac

Centikre múlt a tragédia a vaddisznó miatt

Tatai és tatabányai kirándulók számoltak be félelmetes találkozásokról: a városok közeli erdős részeken malacait védő koca támadt rájuk. Veronika a Derítő-tónál sétált, amikor egy nőstény vaddisznó rontott elő a bozótból a kutyái felé, míg Jakabházy Miklós vadászra egy mázsa feletti példány indult meg és alig két méterre tőle állt meg.

A szakember szerint a városokhoz szokott állatok már kevésbé félnek az embertől, a legnagyobb veszélyforrást pedig a kutyák jelentik, mert a koca bennük látja a legfőbb fenyegetést a kicsinyeire. A vadász azt tanácsolja: ha ilyen helyzetbe kerülünk, ne fussunk el pánikszerűen, hanem lassan hátráljunk, és hagyjunk szabad utat a menekülésre az állatnak.

Mint arról korábban beszámoltunk, különleges mentőakciót hajtottak végre a balatonboglári tűzoltók, akiknek egy esővíz-elvezető csatorna mélyén fogságba esett, riadt kisrókát sikerült épségben a felszínre hozniuk.