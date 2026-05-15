Vakvezető kutyát rugdostak meg egy budapesti buszon – videóval

A zsúfolt buszon először csak kiabálás hallatszott, majd egy dühös férfi hirtelen belerúgott a látássérült gazdájával utazó a vakvezető kutyába, miközben trágár szavakkal üvöltözött – írja a Bors.

Réka és a vakvezető kutyája, Babér között különleges kapcsolat van

Vakvezető kutyát rúgott meg egy férfi a buszon

Nyőgér Réka Kiara és vakvezető kutyája, Babér egy érzékenyítő foglalkozás után tartott hazafelé a XVII. kerületben, amikor a támadás történt.

A fiatal nő évek óta járja az országot Babérral, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mutassák meg, hogyan él egy látássérült ember, és milyen fontos szerepet töltenek be a vakvezető kutyák. Réka szerint aznap is fantasztikus programon voltak túl, a gyerekek kedvesek és érdeklődők voltak. A jókedv azonban pillanatok alatt szertefoszlott a buszon.

„Takarítsa el ezt a rohadt dögöt”

Babér véletlenül hozzáért egy utas szatyrához, mire egy férfi dühödten ordítani kezdett.

Mindenféle k*rvának lehordott, azt üvöltötte, hogy takarítsam el a „rohadt dögöt”, majd belerúgott a kutyámba

– idézte fel a történteket megrendülten Réka.

Az eset több utast is sokkolt. A vakvezető kutyák rendkívül fegyelmezett, speciálisan képzett állatok, akik gazdájuk biztonságáért dolgoznak nap mint nap.

„Babér nem csak egy kutya”

Réka szerint a történtek azért különösen fájdalmasak, mert Babér számára sokkal több egyszerű segítőnél.

Nekem Babér nem csak egy kutya. Ő a társam, a biztonságom, a szabadságom. Amikor valaki egy vakvezető kutyát bánt, nemcsak egy állatot támad meg, hanem egy mély bizalmi kapcsolatot is

– fejtette ki.

A fiatal nőt leginkább az viseli meg, hogy nem tudja, Babér mennyire ijedt meg az agressziótól és a kiabálástól.

Több millió forintba kerül egy vakvezető kutya kiképzése

A Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány szerint egy vakvezető kutya kiképzése éveket vesz igénybe, és több mint hatmillió forintba kerül. Jelenleg 47 látássérült ember vár arra, hogy egyszer saját segítőtársat kapjon. Az alapítvány szerint ritkák az ilyen támadások, de annál megrázóbbak. Az alapítvány munkatársai arról számoltak be, hogy Gyömbér és Zenit nevű vakvezető kutyákat is érte már súlyos támadás.