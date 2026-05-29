Itt a beismerés! Lebukott a Tisza Párt képviselője

Varga Lőrinc Mihály Facebook-oldalán azt közölte, hogy másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetében a szonda – írja a Híradó.hu.

Elismerte az ittas vezetést a Tisza Párt politikusa

Elismeri a felelősségét Varga Lőrinc Mihály

Fortsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kedden jelentette be, hogy a kormánypárti politikus esetében indítvány érkezett hozzá képviselő mentelmi jogának felfüggesztése érdekében.

„Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem” – írta a Tisza Párt képviselője, hozzátéve, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, ezért áll a felelősségre vonás elé. Közölte: maga is meg fogja szavazni a mentelmi jogának kiadását.



Döbbenetes felelőtlenség vezetett közúti szerencsétlenséghez Dáka közelében. Egy 17 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező fiú forgalomból kivont autóval száguldozott, ráadásul az utasai között egy kisgyermek is volt. A baleset során a kocsi többször megpördült, a csecsemő pedig kirepült a járműből.