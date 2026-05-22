Eljárás indulhat Varga Viktor ellen, megrohanták a jurtáját

Állt a bál Varga Viktor jurtája körül, miután a hírek szerint különös „lakótárs” jelent meg nála. A természetvédelmi hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy az extravagáns életmódjáról ismert zenész otthonába egy védett zöld küllő költözött be. A történet szerint a madár annyira otthonosan mozgott a celeb hajlékában, hogy még a raszta tincsei között is fészket rakott. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai a helyszínre sietettek, hogy ellenőrizzék a bejelentést, és szükség esetén intézkedjenek a madár ügyében – írja a Blikk.

Varga Viktor egy korábbi felvételen

Fotó: Bánkúti Sándor

Képzeljétek el, ma reggel a Duna-Ipoly Nemzeti Park éber őrei ébresztettek, egy dzsippel jöttek hozzám, hogy azon nyomban adjam ki a zöld küllőmet, mert egy fokozottan védett faj, és én nem tarthatok ilyet itthon, és hogy került hozzám... Mondom, én biztos nem fogom odaadni, hát hogy ezt én hogy képzelem... Mondom, úgy, hogy ez egy vad madár, éppen annyira vad madár, mint én. Szabadon él. Itt nincsenek ablakaim, úgyhogy jön-megy magától, amikor elmegy vadászni, elmegy repkedni, és aztán hazajön. Úgyhogy nem tudom odaadni"

– magyarázta csütörtökön közzétett videójában az énekes.

Varga Viktor végül azzal rázta le a parkőröket, hogy a madár éppen nincs otthon, mert reggel „elment tejért”.

Egyébként nem láttam már több órája. Reggel valahova elment tejért, úgyhogy majd várom haza. Ha visszajön, visszajön. Aztán itt hagytak, de azért megnézték a házat, hogy biztos nincs-e itt a madár, de nem volt. Úgyhogy a további küllőposztokért kövessetek. Hajrá, fakopáncsok!"

– tette hozzá az előadó.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai végül kénytelenek voltak üres kézzel távozni Varga Viktor otthonából.

Néhány órával később azonban az énekes újabb videóval jelentkezett, amelyben megmutatta, hogy különleges lakótársa időközben visszatért hozzá.

Varga Viktor ellen természetvédelmi eljárás indulhat, ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy engedély nélkül tart az otthonában egy védett állatot.

A zöld küllő ugyanis Magyarországon védett madárfaj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Védett állat befogásához vagy birtokban tartásához pedig hatósági engedély szükséges.

Ilyen esetben természetvédelmi bírságot is kiszabhatnak, amelynek összege az állat természetvédelmi értékéhez igazodhat, károsítás vagy pusztulás esetén pedig ennél jóval magasabb is lehet.