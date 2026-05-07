Sosem találná ki, miért kapcsolták le Varga Viktort a rendőrök

Varga Viktor nem arról híres, hogy beállna a sorba: látványosan kerüli az unalmas, szürke megoldásokat, és az életben is a szabadságot, az izgalmat keresi. Úgy tűnik, hogy nem mindenkinek tetszik minden tette. Volt, aki úgy döntött, túlment egy határon és bejelentést tett miatta a rendőrségen – írta meg a Ripost.

Varga Viktort feljelentették

Megjavulna Varga Viktor

Egy 24 óráig elérhető Insta-sztoriban beszélt arról a celeb, hogy valaki feljelentette őt az egyik videója miatt. A felvétel elsőre ártalmatlannak tűnhetett, néhány követője szerint azonban olyan üzenetet közvetített, ami már nem fért bele.

Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik feljelentettek az Instagramomon, amiért biztonsági öv nélkül, illetve lábujjal vezettem az autómat két másodpercig”

– kezdte Viktor.

Pár héttel ezelőtt Varga Viktor a Ford Mustangjával haladt az autópályán.

A felvételen az látszott, hogy vezetés közben nem a kezével fogta a kormányt, sőt, egy ponton a lábával tette, pontosabban a lábujjaival irányította az autót.

Emellett olyan pillanatokat is rögzített a celeb, amelyekben mindkét lábát az anyósülésen ülő nő ölébe tette.

Sokan felelőtlennek tartották az énekest, és arról írtak, hogy egy ilyen helyzetben egy rossz mozdulat is elég lehet a balesethez. Többen kifogásolták, hogy ezzel nemcsak magát, hanem az utasát is veszélybe sodorta.

Fantasztikus napom volt itt a rendőrségen reggel fél 8-kor, Békéscsabán, utaztam 250 kilométert. Szeretném megköszönni ezeknek az önkéntes kiber rendőröknek, hogy jó irányba tereltek engem, innentől kezdve példamutató lesz a magatartásom az Instagramomon. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok, további szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok.”

– tette hozzá a celeb.

Varga Viktor valószínűleg nem botrányt akart kelteni, inkább a tőle megszokott szabadságérzést próbálta megmutatni, persze, ez nem menti fel a tette alól.

