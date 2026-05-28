Elvenné a madarat Varga Viktortól a nemzeti park 

Ahogy írtuk, nemrég egy nem mindennapi ügy miatt jelentek meg természetvédelmi szakemberek Varga Viktor jurtájánál. A hatóságokhoz ugyanis olyan bejelentés érkezett, hogy az extravagáns életmódjáról ismert énekes otthonában egy védett zöld küllő bukkant fel. A hírek szerint a madár annyira megszokta a különös környezetet, hogy még a zenész raszta tincsei között is fészket rakott. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai ezért kimentek a helyszínre, hogy ellenőrizzék, valóban ott van-e a védett madár, és szükség van-e intézkedésre. Akkor a celeb azt mondta, a madár nincs itthon, mert "elment tejért". Azóta döntött a nemzeti park madár-ügyben – tudta meg a Blikk.

Elvennék Varga Viktor madarát

Szerették volna elvinni a madarat, de hát ez az állat nem az enyém, jön-megy. Egy vadmadárról beszélünk. Egyszer például a fejemen vittem sétálni a Lupa-szigeten, aztán elszállt, és azt hittem, soha többé nem látom, de este megint ott ült az ágyon. Ez még egy kis méretű madár, valószínűleg nemrég születhetett, és talán csak barátkozik"

– közölte a celeb.

Azt is elárulta, hogy nem szeretné átadni nekik új barátját.

Azt mondták, adjam ki a madarat, mire én mondtam, hogy nem tudom kiadni. Erre kérdezték, hogy ezt hogy képzelem. Mondtam, hogy nincs itt, mert ez egy szabad madár. Körbenéztek, majd elmentek. Később, amikor erről posztoltam, többen is írták, nehogy odaadjam nekik, mert túl szelídnek nyilvánítják, és nem engedik vissza a természetbe"

– tette hozzá a zenész.

Varga Viktor ügyével kapcsolatban a bulvárlap megkereste Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét. A szakértő szerint egy ilyen helyzet egyáltalán nem veszélytelen, ezért senkinek sem ajánlott, hogy vadon élő állatokat, köztük madarakat magához szoktasson.

„Ez a helyzet nem természetes. Nagy ritkán előfordulhat, hogy egy zöld küllő éppen repülni tanuló fiókája egy zöldterületen rövid időre rászáll az emberre, de az, hogy csak úgy rendszeresen visszajár hozzá, nem megszokott. Ez általában akkor történik, ha valaki otthon nevel állatot.

Ez viszont rendkívül veszélyes lehet erős vagy nagyobb testű fajoknál:

a zöld küllő szarka méretű, erős csőrrel és rendkívül hegyes karmokkal rendelkezik, amikor kikerül az emberek közé, úgy fogja követelni az ételt, ahogy megszokta... az ember fejére, vállára szállva, sőt, akár a fejét is kopogtatva. Így amikor egy ilyen, emberhez szoktatott madár kikerül a lakosság körébe,

az óriási kockázatot jelent, és veszélyeztetésnek számít, hiszen ugyanezt csinálhatja a járókelőkkel,

akik azonban nem ismerik a madár szándékát, ezért ijedtükben futásnak eredhetnek, közben elesve, netán egy útra kifutva, balesetet szenvedhetnek. Ezt senki ne csinálja" – figyelmeztetett.