Mint a filmekben: ellopták a Vaszary-festményt Tatán, évekkel később váratlanul került elő

Fagyos téli éjszakán törtek be ismeretlenek a tatai Vaszary-villába, ahol a sötétben egyetlen eredeti festmény maradt a falon. A Vaszary-festmény eltűnése után sokan úgy gondolták, a műkincs örökre elveszett – írja a Kemma.hu.

A Vaszary-festmény eltűnése sokkolta Tatát

Vaszary János alkotásai ma már a magyar műkincspiac legértékesebb darabjai közé tartoznak. A festő képei rendszeresen tűnnek fel aukciókon, az életművet pedig legendák, eltűnt alkotások és váratlan felbukkanások övezik.

A történet egyik legrejtélyesebb fejezete 2003-ban kezdődött a Tata városában álló Vaszary-villában.

Az 1912-ben épült műtermes házban akkoriban a Kuny Domokos Múzeum irodái működtek, a falakon pedig eredeti Vaszary-festmények lógtak.

A betörők nyilvánvalóan tudták, miért érkeznek. A tolvajok azonban nem számítottak arra, hogy a múzeum korábban már visszaszállította a legtöbb képet a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe. Egyetlen festmény maradt a falon. A „Parasztlány legénnyel” című, 1903-ban készült alkotásnak nyoma veszett.

Évekig senki sem tudta, hol van a festmény

Kövesdi Mónika a Kemma.hu-nak idézte fel, hogy a lopás után szinte reménytelennek tűnt a festmény visszaszerzése. A múzeum korábban már átélt hasonló műkincsrablást, az eltűnt tárgyak pedig akkor soha nem kerültek elő. A fordulat végül 2007-ben következett be.

A Magyar Nemzeti Galéria akkor nagyszabású Vaszary-kiállításra készült, a szervezők pedig abban reménykedtek, hogy a tárlat miatt előkerülhet néhány régóta lappangó alkotás.

Arra viszont senki sem számított, hogy maga az ellopott kép bukkan fel. Egy magángyűjtő ugyanis felajánlotta a tulajdonában lévő festményt a kiállítás számára, nem tudva, hogy korábban egy körözött műtárgyat vásárolt meg. A kurátor azonnal felismerte a festményt. A Vaszary-kép így évekkel az eltűnése után visszakerült Tatára.

Ma már százmilliókat érnek Vaszary képei

A 2003-as betörők valószínűleg nem is sejtették, milyen értéket vittek magukkal azon az éjszakán. Vaszary János alkotásai az elmúlt években a hazai aukciók legnagyobb sztárjai lettek, egyes képekért pedig ma már százmilliókat fizetnek. Az eltűnt és újra felbukkanó festmények története tovább növeli a festő életműve körüli legendákat, a tatai műkincsrablás pedig máig az egyik legkülönösebb Vaszary-történetnek számít.