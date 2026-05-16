Brutális mészárlás a debreceni házibulin: le akarták vágni a mongol vendégmunkás fejét

A horrorisztikus események tavaly januárban történtek egy debreceni, Füredi úti lakásban, ahol a hazánkban dolgozó mongol vendégmunkások gyűltek össze, hogy elbúcsúztassák egyik hazatérő társukat. Az ünnepségnek indult este azonban a rengeteg alkohol hatására hamar pokollá változott. A Blikk információi szerint a későbbi támadó autóval érkezett a helyszínre, majd a társaság elkezdett vedelni, a sör és a whisky pedig gyorsan a fejükbe szállt. Két férfi már a buli elején egymásnak esett, de a valódi horror csak este tíz óra után, a ház előtt szabadult el.

Beletört a kés a vendégmunkás nyakába

A két mongol férfi brutális ütésváltásba kezdett, majd a földön birkóztak, amíg a társaik szét nem választották őket. A csillapíthatatlan haragú elsőrendű vádlott ekkor a kocsijához rohant, a csomagtartóból előrántott egy kést, majd elindult a tőle alig kilenc lépésre álló vitapartnere, Batdorj Bayarsambuu felé.

A két dühöngő férfi, miközben elszakadtak a többiektől, újra egymásnak rontott. Az agresszor ekkor közepes erővel,

egymás után kétszer is megvágta társa nyakát és a bal arcát. A támadás erejét jól mutatja, hogy a fegyverként használt kés hétcentis pengéje beletört az áldozat nyakába.

A drámai pillanatok után társaik ismét közéjük álltak, a támadó pedig azonnal a kocsijába vágta magát, és annak ellenére gázt adott, hogy az átvágott torkú áldozat megpróbálta visszatartani és kiszedni az autóból. A súlyosan sérült mongol férfit a mentők végül életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Elképesztő csavar: körözik az áldozatot

Az ügyben most vádat emeltek, és ekkor jött a fordulat. Miközben a késelő férfi már rácsok mögött van, és emberölés kísérlete, valamint ittas járművezetés miatt kell felelnie, a Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes közölte:

a rendőrség hivatalos elfogatóparancsot adott ki a megvágott torkú áldozat, a 29 éves Batdorj Bayarsambuu ellen is.

A férfit garázdaság vétségével vádolják a verekedés miatt. A férfi körözési fotóján egyébként döbbenetes látványt nyújt a nyakán és arcán lévő hatalmas vágás, amely örökre emlékeztetni fogja a magyarországi bulira.