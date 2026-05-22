Vérdíjat tűztek ki az érdi gyújtogatók fejére, óráról órára nő az összeg

A múlt héten pénteken teljesen kiégett egy autó a Pest vármegyei Érden, a kár eléri a 25 millió forintot, a hatóságok szerint szándékos gyújtogatás történt. Az eset sajnos nem egyedülálló, az utóbbi hónapokban több autó is tűz martalékává vált, ezért a helyi civilek szokatlan lépésre szánták el magukat: vérdíjat tűztek ki az ismeretlen gyújtogató fejére, az összeg pénteken reggel már meghaladja a 3,3 millió forintot – írta a Blikk.

A hatóság nyomoz, a civilek vérdíjjal próbálkoznak

A portál szerint az Érdi Rendőrkapitányság rongálás és közveszélyokozás miatt is nyomoz az ügyben. A Blikk megtalálta a legutóbbi eset sértettjét, Szabó Judit vállalkozót, aki kölcsönbe kapta a 25 milliós autót. A gépjármű biztosítása nem fogja fedezni a kár összegét, de az üzletasszony nemcsak emiatt döntött a vérdíj mellett.

Nem a rongálókon múlott, hogy a lángok nem terjedtek át más autókra, lakóépületekre

– mondta Szabó Judit, kiemelve, hogy a helyi közösségből sokan megkeresték, hogy segítsenek. Hozzátette: a nyomravezetői díj az ő ötlete volt és az juthat hozzá a pénzhez, aki segít azonosítani az elkövetőt, vagy bizonyítékot szolgáltat a hatóságnak. Az üzletasszony gyűjtést is indított, így bárki beszállhat a vérdíj összegébe.

A gyújtogatássorozat tavaly nyáron kezdődött, akkor a Fényező és a Bányász utca sarkán égett ki egy-egy autó. A helyiek úgy gondolják, hogy a városba járó drogos fiatalok lehetnek az elkövetők, akik talán egyfajta bátorságpróbaként kezdtek el gyújtogatni.

A gyújtogatókról videó is készült: