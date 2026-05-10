Tovább keresik a Ráckevei–Soroksári Duna térségében felbukkant idegenhonos aligátorteknőst. A veszélyes, rendkívül erős harapású hüllő befogásában a Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesület a lakosság bejelentéseire is számít a Baon.hu cikke szerint.

Veszélyes fenevadra vadásznak a Dunán: idegenhonos aligátorteknős után kutatnak Ráckevei–Soroksári Duna (RSD) térségében

Forrás: Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesület Facebook-oldala

Az inváziós ékszerteknősök mellett jóval ritkább és ijesztőbb hüllő az idegenhonos aligátorteknős, amit igyekeznek minél hamarabb megtalálni a szakemberek. A természetvédelmi akció célja, hogy az ilyen, nem őshonos fajokat befogják, mielőtt nagyobb kárt okoznának a helyi élővilágban, de nem csak abban képesek.

Mitől veszélyes az aligátorteknős?

Magyarországon hivatalosan is a különösen veszélyes állatfajok közé sorolják, háziállatként is tilos tartani otthon.

A veszélyessége több okra vezethető vissza:

Súlyos sérüléseket okozhat: Rendkívül erős az állkapcsa és éles, csőrszerű szája van. Egyetlen harapással képes emberi ujjat amputálni vagy mély, roncsolt sebeket ejteni.

Agresszív védekezés: Bár alapvetően nem támad emberre, ha sarokba szorítva érzi magát vagy megzavarják, villámgyorsan és agresszíven odakap. A szárazföldön különösen harcias lehet, mert ott sebezhetőbbnek érzi magát.

Ökológiai veszély: Nem őshonos faj nálunk, így a hazai vizekbe kerülve (például felelőtlen gazdák miatt) pusztítja az őshonos állatvilágot, köztük a védett mocsári teknősöket is.

Rejtőzködő életmód: A vízfenéken, az iszapba bújva várakozik, így a fürdőzők vagy horgászok véletlenül is ráléphetnek vagy megérinthetik, ami azonnali támadást válthat ki belőle.

Nehogy megközelítse, ha meglátja!

Az elmúlt napokban több lakossági bejelentés is érkezett arról, hol láthatták korábban az aligátorteknőst. Ezek alapján a szakemberek több lehetséges élőhelyet is átnéztek, legutóbb a Molnár-sziget déli részénél, a Gyáli-patak torkolatánál keresték az állatot.

A területet csak csónakkal tudták megközelíteni, mert a meder sekély és erősen iszapos.

A Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesület tagjai felkészülten indultak a keresésre, és a befogáshoz szükséges eszközöket is magukkal vitték, az aligátorteknős azonban most sem került elő. A szakemberek szerint a következő hetekben mégis nagyobb esély lehet arra, hogy észrevegyék,

mert a szaporodási időszak közeledtével a hüllő gyakrabban bukkanhat fel a part közelében.

A vízi polgárőrök azt kérik, aki a környéken aligátorteknőst lát, ne próbálja megfogni, hanem figyelje meg, merre mozog, és azonnal értesítse őket.