Sokkoló dolog derült ki a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőrről

Talán emlékszik még, két hónapja történt a tragédia: egy autó elsodort két egyenruhást Veszprém határában. A rendőrök éjszaka, a villogó szolgálati autójuk mellett próbáltak lehúzni az útról egy elpusztult szarvast, amikor megtörtént a baj. Egyikük, Zalavári Bálint Zsolt, két nappal később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Családja képtelen feldolgozni a veszteséget. Édesapja a Blikknek beszélt a fájdalmukról, és arról, amit a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőrről megtudott.

A fiatal rendőr szerettei késő estig a kórházban maradtak. Az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy csoda történhet.

Már úton voltam dolgozni, amikor a párom hívott azzal, hogy a fiunk súlyos balesetet szenvedett, az intenzíven fekszik. Előtte láttam, hogy le volt zárva az út a környékünkön, de nem tudtam, mi történhetett. A legrosszabbra akkor még nem is mertem gondolni. A kórházban láttam meg a fiam, és ott szembesültem a tényekkel. A főorvos mondta el, hogy sajnos nem tudnak rajta segíteni. Akkora ütést kapott a feje, hogy a drága fiam sorsa már a helyszínen eldőlt"

– idézte fel a pokoli órákat Zalavári Zsolt, hozzátéve: násnap közölték velük, hogy a halálos baleset áldozatánál beállt az agyhalál.

Végig vele lehettünk az utolsó két napjában, így el is tudtunk tőle búcsúzni. Ezt az érzést nem kívánom senkinek. Valójában a mai napig nem tudom felfogni még, hogy mi történt, nyugtatókat szedek és pszichológushoz járok"

– mondta zokogva a férfi.

A fiatal rendőr néhány nappal a 23. születésnapja előtt halt meg. Már két éve együtt élt a párjával, akivel közös jövőt terveztek. A hivatása mindennél fontosabb volt számára: gyerekkora óta rendőrnek készült, és kitartóan ment is az álma után.

A tíz hónapos rendőrjárőrképzés elvégzése után, 2025 januárjában próbaidőre került a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába, majd egy évvel később véglegesítették a beosztásában. Ígéretes pályája azonban tragikusan korán véget ért: a március 19-i baleset mindent kettétört. Pintér Sándor akkori belügyminiszter posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő, és a szolgálat halottjává nyilvánította.

Teljesen belátható útszakasz volt, a gázoló autójában öten ültek, érthetetlen, hogy közülük senki nem vette észre a fiamékat, akik minden szakmai protokollt betartva jártak el"

– tette hozzá Zalavári Zsolt.