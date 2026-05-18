Sokkoló dolog derült ki a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőrről

Talán emlékszik még, két hónapja történt a tragédia: egy autó elsodort két egyenruhást Veszprém határában. A rendőrök éjszaka, a villogó szolgálati autójuk mellett próbáltak lehúzni az útról egy elpusztult szarvast, amikor megtörtént a baj. Egyikük, Zalavári Bálint Zsolt, két nappal később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Családja képtelen feldolgozni a veszteséget. Édesapja a Blikknek beszélt a fájdalmukról, és arról, amit a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőrről megtudott.
A fiatal rendőr szerettei késő estig a kórházban maradtak. Az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy csoda történhet.
Már úton voltam dolgozni, amikor a párom hívott azzal, hogy a fiunk súlyos balesetet szenvedett, az intenzíven fekszik. Előtte láttam, hogy le volt zárva az út a környékünkön, de nem tudtam, mi történhetett. A legrosszabbra akkor még nem is mertem gondolni. A kórházban láttam meg a fiam, és ott szembesültem a tényekkel. A főorvos mondta el, hogy sajnos nem tudnak rajta segíteni. Akkora ütést kapott a feje, hogy a drága fiam sorsa már a helyszínen eldőlt"
– idézte fel a pokoli órákat Zalavári Zsolt, hozzátéve: násnap közölték velük, hogy a halálos baleset áldozatánál beállt az agyhalál.
Végig vele lehettünk az utolsó két napjában, így el is tudtunk tőle búcsúzni. Ezt az érzést nem kívánom senkinek. Valójában a mai napig nem tudom felfogni még, hogy mi történt, nyugtatókat szedek és pszichológushoz járok"
– mondta zokogva a férfi.
A fiatal rendőr néhány nappal a 23. születésnapja előtt halt meg. Már két éve együtt élt a párjával, akivel közös jövőt terveztek. A hivatása mindennél fontosabb volt számára: gyerekkora óta rendőrnek készült, és kitartóan ment is az álma után.
A tíz hónapos rendőrjárőrképzés elvégzése után, 2025 januárjában próbaidőre került a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába, majd egy évvel később véglegesítették a beosztásában. Ígéretes pályája azonban tragikusan korán véget ért: a március 19-i baleset mindent kettétört. Pintér Sándor akkori belügyminiszter posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő, és a szolgálat halottjává nyilvánította.
Teljesen belátható útszakasz volt, a gázoló autójában öten ültek, érthetetlen, hogy közülük senki nem vette észre a fiamékat, akik minden szakmai protokollt betartva jártak el"
– tette hozzá Zalavári Zsolt.
A család fájdalmát tovább növeli,
hogy információik szerint a gyermeküket halálra gázoló férfi azóta is vezet, és látszólag ugyanúgy éli tovább az életét, ahogy a halálos baleset előtt tette.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozást az érintettség miatt Fejér vármegyébe tették át. A Blikk úgy tudja, a tanúkihallgatásokon a gázoló, P. Mihály autójában ülők több részletben is ellentmondásosan nyilatkoztak, gyanúsítotti kihallgatás azonban egyelőre nem történt.
Ezért vezethet még mindig a veszprémi rendőrt halálra gázoló sofőr
A gyakorlat szerint akkor vonják be a helyszínen a vezetői engedélyét a vétkesnek, ha az áldozat azonnal meghal. Ebben az esetben viszont nem erről van szó, így vélhetően csak a szakértői vélemény elkészülése után, a gyanúsításkor veszik majd el a jogosítványt"
– magyarázta a Blikknek a családot a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítványon keresztül képviselő ügyvéd, dr. Borbély Zoltán.
Az ügyvéd szerint tehát a jelenlegi szabályozás miatt fordulhat elő az, hogy a sofőr továbbra is vezethet, ami a család számára felfoghatatlan. Dr. Borbély Zoltán úgy látja, a tragédia körülményei alapján indokolt lenne a gyakorlat felülvizsgálata.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.