Felfoghatatlan dráma Veszprémben: néhány óra eltéréssel ketten is leugrottak a völgyhídról

Kettős tragédia rázta meg Veszprémet hétfőn. Alig néhány óra leforgása alatt két férfi is úgy döntött, hogy a város viaduktjáról a mélybe veti magát. A hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az eseteket.
Mélyen megrázó események követték egymást hétfőn Veszprémben, ahol alig pár óra leforgása alatt két ember is a helyi viaduktról leugorva vetett véget az életének. Amint arról korábban beszámoltunk, az első esemény a kora reggeli órákban történt. A veszprémi Szent István völgyhídnál megjelenő szirénázó rendőrautók és mentőegységek jelezték, hogy komoly baj történt a város egyik legismertebb pontján. Mint később kiderült, egy középkorú, Várpalota környékéről származó férfi hozott végzetes döntést, és a mélybe ugrott a hídról. Az életét már nem lehetett megmenteni.

veszprémi Szent István viadukt
Lenyűgöző látvány a veszprémi Szent István viadukt, ám sajnos sokan lesznek öngyilkosok itt 
Újabb öngyilkosság miatt vonultak ki a rendőrök a viadukthoz

A helyiek szinte még fel sem tudták fogni a reggeli szörnyűséget, amikor délután újabb sokk érte a várost. Nem sokkal fél három után a rendőri egységeknek ismét ki kellett vonulniuk a völgyhídhoz. A Veol.hu információi szerint ezúttal egy 45 éves budapesti férfi mászott át a korláton, majd a mélybe vetette magát. Ő is azonnal életét vesztette a becsapódás következtében.

A rendőrség megerősítette a hírt

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a második tragédia tényét is, és közölte, hogy az érintett személy nem élte túl a zuhanást. A hatóság tájékoztatása szerint a rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretein belül, szakértők bevonásával vizsgálja a rendkívüli halálesetek pontos körülményeit.

A két egymást követő eset miatt a városban óriási a döbbenet. A veszprémi völgyhíd sajnos korábban is több hasonló tragédia helyszíne volt, de az, hogy egyetlen napon belül, mindössze néhány óra különbséggel két ember is ott vessen véget az életének, példátlan dráma a város történetében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!  

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.  

 

 

