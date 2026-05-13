16 milliárdos csalás: Somogyban bukott le a hamis luxusmárkákkal üzletelő vietnámi testvérpár

A vádirat szerint a vietnámi testvérpár 2020 óta nagyüzemi szinten folytatott illegális kereskedelmet. A módszerük kifinomult volt: kínai és vietnámi forrásokból hatalmas tételben szereztek be a hamisított luxustermékeket, amelyeket Budapest-szerte bérelt raktárakban rejtettek el. Hogy elkerüljék a lebukást, a raktárakat olyan cégek nevére íratták, amelyekhez papíron semmi közük nem volt – számolt be a Sonline.hu.

A vietnámi testvérpár 16 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak

Az üzlet rendkívül jövedelmezőnek bizonyult, mivel a vádlottak nemcsak magyar, hanem német és olasz megrendelőknek is szállítottak. A vevőknek fotókat küldtek az áruról, akik telefonos alkalmazásokon keresztül vagy szóban adták le a nagy tételű rendeléseket.

Az M7-esen omlott össze a vietnámi testvérpár üzlete

A kereskedők vesztét végül a túlzott magabiztosságuk okozta. 2025 áprilisában egy 23 kartondoboznyi hamis parfümökkel megrakott teherautót indítottak útnak Olaszországba. A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei azonban az M7-es autópálya somogyi szakaszán kiterelték a járművet a forgalomból.

Az ellenőrzés során azonnal kiderült, hogy a szállítmány illegális. A lefoglalást követően a nyomozók kutatásokat tartottak a budapesti raktárakban is, ahol több tízezer tételnyi hamis ruhát, parfümöt és divatcikket találtak.

Csillagászati összegekkel rövidítették meg a luxuscégeket

A kár összege még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette. A vádlottak összesen 16 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A károsultak listáján a világ legismertebb luxusmárkái szerepelnek, köztük egy neves svájci óragyártó, amelynél több mint 3 milliárd forintos veszteséget mutattak ki.

A Somogy Vármegyei Főügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűntette miatt emelt vádat a testvérpár ellen. A jelenleg is letartóztatásban lévő távol-keleti vádlottak a vádhatósággal kötött egyezség keretében beismerték bűnösségüket. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki letöltendő börtönbüntetést a kereskedőkre.

