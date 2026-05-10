Villámcsapás terítette földre a túrázót az osztrák hegyekben

Szinte felfoghatatlan baleset történt szombaton Ausztriában, amikor két hegymászó a hegyek között rekedt egy hirtelen kialakuló viharban. A villámcsapás olyan erővel csapott le a nő közvetlen közelében, hogy a 28 éves túrázó a földre zuhant és rövid időre az eszméletét is elvesztette – számolt be a balesetről a Vas vármegyei hírportál, a Vaol.hu.

Villámcsapás okozott súlyos balesetet egy ausztriai hegyi túra útvonalán

A villámcsapás pillanatok alatt okozott drámai helyzetet

A Heute.at beszámolója szerint a két hegymászó Kaiserauból indult, majd a Klinkehüttén és az Admonter Kalbling térségén keresztül a Kreuzkogel felé tartott. A túra eleinte problémamentesen zajlott, azonban röviddel a csúcs elérése előtt, délután negyed kettő körül hirtelen zivatar alakult ki.

A Stájer Állami Rendőr-igazgatóság közleménye szerint ekkor csapott le a villám a két túrázó közvetlen közelében. A 28 éves cseh nő súlyosan megsérült, összeesett, majd rövid időre elvesztette az eszméletét. A vele lévő 29 éves férfi mobiltelefonon azonnal segítséget hívott.

Mentőakció indult az osztrák hegyekben

A rossz időjárási körülmények miatt rendkívül nehézzé vált a mentés. A hegyi mentőket rendőrségi helikopterrel szállították a helyszínre, miközben mintegy húsz másik mentőalakulat gyalogosan próbálta megközelíteni a sérültet.

A mentőhelikopter végül kiemelte a súlyosan sérült nőt a hegyről, majd a Rottenmann Regionális Kórházba szállították további kezelésre. A férfit és a mentésben részt vevő egységeket később rendőrségi helikopterrel vitték le a völgybe.

Egyre veszélyesebbek a hegyi viharok

A szakemberek szerint a magashegyi túrák során a zivatarok különösen veszélyesek lehetnek, mert a villámcsapás nyílt terepen rendkívül gyorsan életveszélyes helyzetet idézhet elő. A hatóságok ezért arra figyelmeztetik a túrázókat, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az aktuális időjárás-előrejelzéseket, és vihar közeledtével azonnal hagyják el a hegygerinceket.

Hihetetlen tragédia történt Tirolban

Egy évvel ezelőtt, szintén Ausztriában, három hegymászó – egy házaspár és a nő testvére – vesztette életét villámcsapás következtében a Landecki járásban, Flirsch település közelében. A tragédia a Mittagspitze felé vezető túrán történt, mintegy 2270 méteres magasságban.