Döbbenetes látvány az Etele úton: valósággal meghempergette a villamos a kisteherautót

Hatalmas torlódásra és jelentős tömegközlekedési fennakadásokra kell számítaniuk a Budapest XI. kerületében utazóknak. Egy kisteherautóval ütközött össze egy villamos szerda délután az Etele út és a Hadak útja kereszteződésében. A katasztrófavédelem hivatalos tájékoztatása szerint a baleset helyszínére azonnal riasztották a hatóságokat, a műszaki mentés és a rendőri helyszínelés idejére pedig az érintett vágányszakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.
Baleset miatt jelentősen módosult a közlekedési rend Budapest XI. kerületében szerda délután, miután egy villamos és egy kisteherautó összeütközött az Etele út és a Hadak útja kereszteződésében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett vágányszakaszon a vonatok forgalma teljesen leállt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére – közölte a Borsonline.hu.

Kisteherautóval ütközött egy villamos
Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Pótlóbuszok járnak az érintett villamosvonal szakaszán

A korlátozások az 1-es villamosvonalat és a buszközlekedést is érintik. A BKK Info közösségi oldalán megjelent közlemény alapján az 1-es villamos helyett az Etele út/Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás végállomások között pótlóbuszok szállítják az utasokat. 

Fontos változás, hogy a pótlójárat az Etele út/Fehérvári út irányában nem áll meg a Bártfai utca és a Bikás park megállóhelyeken. 

A baleset miatt az 58-as autóbusz útvonala is módosult, így a járat a Móricz Zsigmond körtér felé haladva szintén kihagyja a Bártfai utca megállót. Az utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk a környéken.

