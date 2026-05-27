Döbbenetes látvány az Etele úton: valósággal meghempergette a villamos a kisteherautót

Baleset miatt jelentősen módosult a közlekedési rend Budapest XI. kerületében szerda délután, miután egy villamos és egy kisteherautó összeütközött az Etele út és a Hadak útja kereszteződésében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett vágányszakaszon a vonatok forgalma teljesen leállt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére – közölte a Borsonline.hu.

Kisteherautóval ütközött egy villamos az Etele út és a Hadak útja kereszteződésében

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Pótlóbuszok járnak az érintett villamosvonal szakaszán

A korlátozások az 1-es villamosvonalat és a buszközlekedést is érintik. A BKK Info közösségi oldalán megjelent közlemény alapján az 1-es villamos helyett az Etele út/Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás végállomások között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Fontos változás, hogy a pótlójárat az Etele út/Fehérvári út irányában nem áll meg a Bártfai utca és a Bikás park megállóhelyeken.

A baleset miatt az 58-as autóbusz útvonala is módosult, így a járat a Móricz Zsigmond körtér felé haladva szintén kihagyja a Bártfai utca megállót. Az utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk a környéken.

Megrázó baleset történt május elején Újpest egyik forgalmas csomópontjánál, a Tanoda tér közelében. Egy harmincas éveiben járó gyalogost sodort el a nagy sebességgel érkező villamos, miután a nő figyelmen kívül hagyta a közlekedési lámpa jelzését.