Hatalmas csattanás a Haller utcában, villamos és autó rohant egymásba

Fémes csattanás és villogó kék fények törték meg a délutáni forgalmat Budapest IX. kerületében, amikor egy villamos és egy személyautó összeütközött a Haller utcában. A villamos balesete miatt teljesen leállt a villamosforgalom az érintett szakaszon – számolt be a haváriáról a Bors.

Villamosbaleset a Heller utcában, káosz a főváros közlekedésébens

A villamos balesete megbénította a Haller utcát

A karambol Budapest egyik legforgalmasabb részén történt, ahol eddig tisztázatlan körülmények között rohant egymásba a szerelvény és az autó.

A baleset után a Haller utca Duna felé vezető oldalát lezárták, a villamosforgalom pedig mindkét irányban leállt. A villamoson körülbelül húsz ember utazott az ütközés idején, míg a személyautóban ketten ültek.

A helyszínre mentő is érkezett, miközben a fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szakemberek jelenleg is dolgoznak a Haller utcában, ezért jelentős torlódás alakult ki a környéken.

A villamos balesetének körülményeit vizsgálják.

