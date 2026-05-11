Villamos tarolt le egy személyautót, a X. kerületben megbénult a forgalom

Hétfő reggel autó és villamos karambolozott Budapest X. kerületében, a Maglódi út és a Szentimrey utca kereszteződésénél. A baleset miatt jelentős fennakadások alakultak ki a környék közösségi közlekedésében – számolt be róla a Ripost.hu.

A villamos szerelvényét harminc utasnak kellett elhagynia az ütközés után

A baleset következtében a 28-as, a 28A és a 37-es villamos nem tud közlekedni , ezért a Budapesti Közlekedési Központ pótlóbuszokat állított forgalomba az Új köztemető és a Kada utca / Maglódi út közötti szakaszon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a villamos szerelvényén harmincan tartózkodtak, de a balesetet követően mindenki épségben el tudta hagyni a járművet.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték a műszaki mentést, miközben a társhatóságok és a közlekedési társaság szakemberei is a helyszínen dolgoznak a forgalom mielőbbi helyreállításán. Az érintett útszakaszon a mentési munkálatok idejéig korlátozásokra kell számítani.

