Kitekert testtel feküdt a véráztatta úton a villamosgázolás áldozata Újpesten

Megrázó baleset történt pénteken Újpest egyik forgalmas csomópontjánál, a Tanoda tér közelében. Egy harmincas éveiben járó gyalogost sodort el a nagy sebességgel érkező villamos, miután a nő figyelmen kívül hagyta a közlekedési lámpa jelzését.
Május elsején, pénteken súlyos baleset történt Újpesten, a Nyár utcai megálló és a Tanoda tér közelében, ahol egy 30 év körüli nőt gázolt el a villamos. A szemtanúk beszámolói szerint a gyalogos a tilos jelzés ellenére lépett a sínekre, az ütközés erejétől pedig métereket repült, mielőtt a szerelvény még hosszasan tolta maga előtt – számolt be az Index.hu.

Elütött egy gyalogost a villamos az újpesti Tanoda tér közelében (illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Életveszélyes állapotban a villamosgázolás áldozata

A helyszínen tartózkodók azonnal a sérült segítségére siettek; egyikük felidézte, hogy a nő súlyos vérzésekkel, kitekert testhelyzetben feküdt a villamos alatt, de még volt pulzusa és lélegzett. A mentők érkezéséig a közeli orvosi ügyeletről kifutó orvos kezdte meg az életveszélyes állapotban lévő nő ellátását. A tragédia hátterében a szabálytalan átkelés mellett a figyelmetlenség is szerepet játszhatott. 

Az RTL Híradónak nyilatkozó szemtanú szerint a gyalogos fülhallgatót viselt, amely a baleset után is ott hevert a sínek mellett, így az áldozat valószínűleg semmit nem észlelt a közeledő villamosból.

Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított a körülmények pontos tisztázása érdekében.

 

