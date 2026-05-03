Kitekert testtel feküdt a véráztatta úton a villamosgázolás áldozata Újpesten

Május elsején, pénteken súlyos baleset történt Újpesten, a Nyár utcai megálló és a Tanoda tér közelében, ahol egy 30 év körüli nőt gázolt el a villamos. A szemtanúk beszámolói szerint a gyalogos a tilos jelzés ellenére lépett a sínekre, az ütközés erejétől pedig métereket repült, mielőtt a szerelvény még hosszasan tolta maga előtt – számolt be az Index.hu.

Életveszélyes állapotban a villamosgázolás áldozata

A helyszínen tartózkodók azonnal a sérült segítségére siettek; egyikük felidézte, hogy a nő súlyos vérzésekkel, kitekert testhelyzetben feküdt a villamos alatt, de még volt pulzusa és lélegzett. A mentők érkezéséig a közeli orvosi ügyeletről kifutó orvos kezdte meg az életveszélyes állapotban lévő nő ellátását. A tragédia hátterében a szabálytalan átkelés mellett a figyelmetlenség is szerepet játszhatott.

Az RTL Híradónak nyilatkozó szemtanú szerint a gyalogos fülhallgatót viselt, amely a baleset után is ott hevert a sínek mellett, így az áldozat valószínűleg semmit nem észlelt a közeledő villamosból.

Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított a körülmények pontos tisztázása érdekében.