Brutális villamosbaleset Budapesten: csaknem 40 méteren át vonszolta a férfit a szerelvény – videóval

Szörnyű baleset történt kedden a délutáni órákban Budapesten, a Fiumei úti villamosmegállóban, ahol egy férfi a sínek mellé zuhant. A villamosbaleset során a szerelvény csaknem 40 méteren keresztül préselte a gyalogost a jármű és a peron közé – olvasható a Tények oldalán.

Súlyos villamosbaleset Budapesten, egy férfi a villamos és a peron közé esett

Fotó: részlet a Tények videójából

A villamosbaleset után válságos állapotban vitték kórházba

A Tények úgy tudja, a férfi ittas lehetett, amikor elveszítette az egyensúlyát és leesett a peronról. A villamosvezető ezt elsőre nem észlelte, ezért a szerelvény továbbhaladt.

A férfit eközben a villamos és a peron közé szorította a szerelvény, amely még csaknem 40 métert tett meg, mire végül megállt.

A helyszínre riasztott tűzoltók és a mentők közösen kezdték meg a sérült kiszabadítását. A férfit csak hosszú percek után tudták kiemelni a szűk résből.

Tűzoltók és mentők küzdöttek a férfi életéért

A súlyosan sérült gyalogost a mentők életveszélyes sérülésekkel, válságos állapotban szállították kórházba.

A helyszínen dolgozó egységek nagy erőkkel biztosították a mentést, miközben a villamosforgalom is leállt az érintett szakaszon.

A baleset körülményeit vizsgálják.

