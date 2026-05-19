Félholtra verték az árokba zuhant férfit, de a vipera visszamart

Hajnalban indultak el bosszút állni a feldühödött férfiak, a végén pedig egy vérző, életveszélyesen sérült ember feküdt a vízelvezető árokban. A vipera miatt most jogerősen súlyosabb büntetést kaptak a brutális támadók – áll a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közleményében.

A vipera is előkerült a brutális leszámolás során

Vipera csapott le a hajnalban

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közlése szerint a történet még 2022 októberében kezdődött egy kisváros utcáján. A sértett sértegetni kezdte az egyik vádlottat, verekedni hívta, majd leköpte az autóját is. A feldúlt férfi később italozni kezdett barátjával, akinek elpanaszolta a történteket. A két férfi végül úgy döntött, hogy elégtételt vesznek. Hajnalban felkutatták ismerősüket, majd egyikük egy teleszkópos bottal, úgynevezett viperával fejbe verte a sértettet.

A támadás erejétől a férfi egy vízelvezető árokba zuhant, azonban a verés ekkor sem ért véget. A két támadó perceken keresztül ütötte és rugdosta az ellenállásra képtelen áldozatot. Miután végeztek vele, elmenekültek a helyszínről, a bűncselekményhez használt eszközt pedig elrejtették. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Emberölési kísérlet miatt ítélték el őket

A Debreceni Törvényszék korábban életveszélyt okozó testi sértés miatt ítélte el a férfiakat. Egyikük 4 év, társa 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, emellett négy évre a közügyektől is eltiltották őket. A Debreceni Ítélőtábla azonban a fellebbviteli főügyészség indítványára súlyosabban minősítette a bűncselekményt.

A jogerős döntés szerint a támadók belenyugodtak abba is, hogy a sértett akár meghalhat a brutális bántalmazás következtében, ezért emberölés kísérletében mondták ki őket bűnösnek.

Az egyik vádlott büntetését 6 évre, társáét 4 év 6 hónapra súlyosították. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható.

