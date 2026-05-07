Viszkis rabló: konkrétan kivágtak a bazilikából

Ambrus Attila az Én és pénz című műsorban idézte fel a múltját, azt, hogy negyven fegyveres támadás során közel 200 millió forintot zsákmányolt. Hiába, elkapták. A Viszkis rabló 12 év raboskodás után mindössze 37 ezer forinttal a zsebében hagyta el a fegyintézetet – írja a Story Magazin annak apropóján, amely az elmúlt napokban történt a keramikus mesterséget űző egykori bűnözővel.

Saját webshopja is, de vásárokban is rendszeresen felbukkan. A Viszkis rabló több lábon áll, hiszen bűnügyi sétákat és whiskyesteket vezet, de önkormányzati megbízásból még gyerekeknek is tart agyagozó foglalkozásokat.

A Viszkis rabló szerint konkurenciát lát benne az egyház

Ambrus Attila úgy véli, mára maradéktalanul lerótta tartozását a társadalom felé, de egy friss incidens azt jelzi, hogy bizonyos körökben továbbra is nemkívánatos személy maradt. Az interjúban feldúltan mesélte el, hogyan tették ki a szűrét az esztergomi bazilika mellől, ahol már egy aláírt bérleti szerződése is volt.

Éppen most vágtak ki a bazilikából, mert konkurencia voltam az egyháznak… Volt egy élő szerződésem tavaly, és közölték – nem is azt, hogy húzzak a bánatba, de egyszerűen megszüntették a szerződést. Az esztergomi bazilikához akartunk költözni, egy üzletet béreltünk a Prímás pincénél. Megkötöttük a szerződést, minden rendben volt, ráköltöttem egy kalap pénzt – nagyon sok mindent kitaláltam –, és nyitás előtt két nappal közölte a Szent Adalbert Központ, hogy köszönik szépen, de nem kérnek belőlem. Konkrétan kivágtak. Tehát ennyit a megbocsátásról”

– fogalmazott.

Bár az egykori bankrabló megpróbált válaszokat kapni a döntés okára, csupán annyi derült ki számára, hogy valakinek útjában állt. A Viszkis rabló úgy véli, múltja miatti kirekesztés áldozata lett, pedig állítása szerint tevékenységével senkinek nem ártott volna az esztergomi helyszínen.

„Állítólag, nincs erre bizonyítékom, hogy valamelyik főméltóság azt mondta, hogy nem akar ide konkurenciát, tehát ne az Ambrus Attila miatt járjanak az esztergomi bazilikába. Körülbelül erről szól a történet. Hát ugye a kirekesztés… Sok helyről kipateroltak már, van, ahol értem, van, ahol nem. De azt gondolom, az nem vezet sehová, ha az embert a múltja miatt kirekesztik. Főleg úgy, hogy tulajdonképpen nem csináltam semmi kárt” – mondta a kétgyermekes férfi, aki a nehézségek ellenére is szerencsésnek tartja magát.

Nincs tartozásom, nincs hitelem, nem tartozom senkinek, és úgy kelek fel reggel, meg úgy fekszek le, hogy nem kell attól féljek, hogy rám törik az ajtót”

– tette hozzá.