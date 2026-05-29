Hatalmas a titkolózás Baján: rendőrök lehetnek érintettek a rejtélyes vízi balesetben

A Baon.hu információi szerint május 25-én Baján, a Duna és a Sugovica összefolyásánál található Türr István-kilátó közelében történt az egyelőre tisztázatlan incidens, amely miatt azonnal nyomozást rendeltek el. Meg nem erősített hírek szerint a vízi baleset során egy rendőrségi motorcsónak gázolt át egy jet-skivel közlekedő rendőrön, aki az ütközés következtében a folyóba zuhant. A drámai eset a Kádár-sziget közelében történhetett, ám a hatóságok egyelőre rendkívül szűkszavúan nyilatkoznak a történtekről.

Vízi baleset Baján: rendőrségi motorcsónak gázolhatott át a jet-skis rendőrön

Megszólalt az ügyészség a vízi balesetről

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította a sajtót, ahonnan az alábbi hivatalos, ám nem túl sokatmondó válasz érkezett:

Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a május 25-én történtekkel kapcsolatban a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségen eljárás van folyamatban, melyről azonban bővebb tájékoztatás az eljárás érdekeire tekintettel nem adható. Az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség hatáskörét a kizárólagos ügyészi nyomozást megalapozó személy esetleges érintettsége indokolja.”

A hatóság válasza tehát közvetve megerősíti, hogy valóban hivatalos személyek, – azaz rendőrök – érintettek a balesetben.

Azt, hogy pontosan milyen súlyosak a jet-skis rendőr sérülései, és hogyan történhetett meg a rendőrségi járművek ütközése, a nyomozás érdekeire való tekintettel egyelőre titokban tartják. A hatóságok további részleteket nem közöltek.

