Nemcsak a szilárd utakon van szükség rendre, hanem a vízen is – videó

A május 4. és 10. között zajló Watersec 2026 elnevezésű nemzetközi akció keretében Magyarország mellett több dunai ország hatóságai is fokozott ellenőrzéseket tartottak a folyami hajózás biztonsága érdekében. Az európai Aquapol hálózat részeként megvalósult művelet során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak a hajóbalesetek megelőzésére, a szabálytalan személyszállítás kiszűrésére, valamint az illegális migráció és az orvhalászat elleni fellépésre. A több országot érintő munka összehangolásában kulcsszerepet játszott a magyar vízirendészet, mivel 2026 februárja óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága látja el a térségi csomópont elnökségi feladatait – írta a Police.hu.

Vízirendészet lepte el a Dunát

Magyar vízirendészet a nemzetközi akcióban

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai az egyhetes ellenőrzéssorozat alatt összesen 159 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú kishajókat is. A razzia során 48 esetben szabtak ki helyszíni bírságot és 12 alkalommal éltek szabálysértési feljelentéssel, elsősorban a kedvtelési célú hajósok mulasztásai miatt. Míg a hivatásosoknál főként okmányokkal vagy a biztonsági felszereléssel kapcsolatos hiányosságok merültek fel, két esetben büntetőeljárás is indult:

ittas vezetés, valamint egy elektronikus bója eltulajdonítása miatt.

A vízirendészet hangsúlyozta, hogy az ilyen akciókon túl egész évben folyamatosan felügyelik a Duna teljes magyarországi szakaszát a közlekedés biztonsága és a bajba jutottak segítése érdekében.

