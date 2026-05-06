Szerda kora délután Cegléd és Abony között kigyulladt egy mérővonat, emiatt a két állomás között nem közlekedhetnek a szerelvények. A MÁV-Csoport közleménye szerint hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Cegléd–Debrecen vonalon. Mint írják, a forgalmi rend meghatározása folyamatban van, az S225-ös vonatok csak Cegléd és Kecskemét között közlekednek.

Kigyulladt egy vonat a Budapest–Cegléd–Debrecen vonalon

Akadozott a vonatközlekedés a győri fővonalon is

Szerdán a délutáni órákban Tatabánya és Szárliget között egy vasúti felsővezetékre belógó fa okozott tüzet, amelynek következtében a pálya menti zajvédő fal is lángra kapott.