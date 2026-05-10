Megérkeztek a drámai felvételek a babóti vonatbalesetről

Drámai felvételek kerültek elő a vasárnap délelőtti babóti vasúti balesetről, ahol egy személyvonat és egy autó ütközött össze. A vonatbaleset után a helyszínre a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök is nagy erőkkel érkeztek – közölte a Vaol.hu.

A vonatbaleset során az autó hátulját kapta el a mozdony

Fotó: Kisalföld.hu

A vonatbaleset után sokkoló látvány fogadta a helyszínre érkezőket

Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babótnál, a Széles utcai vasúti átjárónál történt. Az tudható, hogy a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, amikor a sínekre hajtott az érkező szerelvény előtt.

A mozdony már nem tudott megállni, és eltalálta az autó hátulját.

Az ütközés erejét jól mutatják a helyszínen készült felvételek is.

A sofőr ki tudott szállni az összetört autóból

A Kisalfold.hu információi szerint a személyautó vezetője egyedül utazott a járműben, és az ütközés után saját erejéből ki tudott szállni az autóból. Sajtóértesülések szerint a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentősök ellátták, majd kórházba szállították. A személyvonaton harmincöten utaztak, közülük senki sem sérült meg.

Videó is készült a babóti horrorütközésről

A Kisalfold.hu munkatársai fotókat és videót is készítettek a helyszínen. A drámai felvételeken jól látható a megrongálódott autó, valamint a mentés és helyszínelés pillanatai.

A baleset miatt egy időre leállt a vasúti közlekedés Csorna és Kapuvár között, az utasokat pótlóbuszokkal szállították tovább.

A hatóságok vizsgálják a vonatbaleset pontos körülményeit. A helyszínen készült képeket ide kattintva meg tudja tekinteni.