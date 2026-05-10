Brutális vonatbaleset Babótnál: letarolta az autó végét a személyvonat

Súlyos baleset történt vasárnap délelőtt Győr-Moson-Sopron vármegyében: Babótnál egy személyautó és egy személyvonat ütközött össze a Széles utcai vasúti átjárónál. A vonatbaleset miatt az érintett vonalon teljesen leállt a vasúti közlekedés, a helyszínt ellepték a mentők, a tűzoltók és a társhatóságok – közölte a Kisalfold.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva.

A vonatbalesetben személyautót sodort el a szerelvény

Fotó: Illusztráció (Goszton/Pexels)

A vonatbaleset miatt leállt a teljes forgalom

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, amikor a sínekre hajtott. Az érkező mozdony már nem tudta elkerülni az ütközést, és a jármű hátulját találta el.

Elsődleges információk szerint az autóban egy ember tartózkodott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A szerelvényen harmincöten utaztak, közülük senki sem sérült meg.

Mentővonat érkezett az utasokért

A helyszínre a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották, miközben a rendőrség és más társhatóságok is megkezdték a helyszínelést.

A helyszínen tartózkodó tudósító információi szerint Kapuvárról egy mentesítő vonat érkezett, amely az utasokat elszállította az érintett szakaszról.

Pótlóbuszokat is bevetettek

A GYSEV tájékoztatása szerint Csorna és Kapuvár állomások között jelenleg nem lehetséges a vasúti közlekedés. Az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják a két állomás között.

A Kisalfold az Országos Mentőszolgálatot is megkereste az ügyben, válaszuk esetén további részletek derülhetnek ki a sérült állapotáról és a baleset pontos körülményeiről.

Megérkeztek a fotók a brutális vonatbalesetről, szinte felismerhetetlenné tört az autó

Új felvételek kerültek nyilvánosságra a ceglédi fővonalon történt súlyos balesetről. A vonatbaleset olyan erejű volt, hogy az autó szinte teljesen összeroncsolódott.