Maga alá gyűrt egy autót egy vonat Biharpüspökiben

Este fél hétkor riasztották a hatóságokat a romániai Biharpüspökiben, Nagyszántói útnál lévő vasúti átjáróhoz, ahol a Szatmárnémeti és Nagyvárad között közlekedő vonat egy vasúti átjárón áthaladó autóval ütközött össze. A súlyos vonatbaleset helyszínére négy tűzoltóegységet és két SMURD-csapatot küldtek – írta a Maszol.ro a Bihar megyei Crișana Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása alapján.

Vonatbaleset Biharpüspökiben

Fotó: Maszol / ISU Bihar

Két halálos áldozata van a vonatbalesetnek

A kocsiban ketten ültek, egy férfi és egy nő. Mindketten beszorultak a roncsba. A tűzoltók kivágták őket az autóból, de a sérüléseik olyan súlyosnak bizonyultak, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket. Mindkettőjüket a helyszínen halottnak nyilvánították. A tragédia körülményeit vizsgálják.

