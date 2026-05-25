vonatbaleset

Maga alá gyűrt egy autót egy vonat Biharpüspökiben

33 perce
Két ember kegyetlen és fájdalmas halált halt vasárnap este egy romániai vasúti átjárónál. Abban az autóban ültek, amely vonatbaleset áldozata lett a romániai Nagyvárad Biharpüspöki (Episcopia) városrészében.
vonatbaleset vonatszatmárnémeti nagyvárad kisiklott villamos zuhanni kezdett biharpüspökiben bihar halálos áldozat vasúti átjáró

Este fél hétkor riasztották a hatóságokat a romániai Biharpüspökiben, Nagyszántói útnál lévő vasúti átjáróhoz, ahol a Szatmárnémeti és Nagyvárad között közlekedő vonat egy vasúti átjárón áthaladó autóval ütközött össze. A súlyos vonatbaleset helyszínére négy tűzoltóegységet és két SMURD-csapatot küldtek – írta a Maszol.ro a Bihar megyei Crișana Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása alapján.

Vonatbaleset Biharpüspökiben
Fotó: Maszol / ISU Bihar

Két halálos áldozata van a vonatbalesetnek

A kocsiban ketten ültek, egy férfi és egy nő. Mindketten beszorultak a roncsba. A tűzoltók kivágták őket az autóból, de a sérüléseik olyan súlyosnak bizonyultak, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket. Mindkettőjüket a helyszínen halottnak nyilvánították. A tragédia körülményeit vizsgálják.

Nem járnak a vonatok a kelenföldi pályaudvaron. Egy elektromos mozdony miatt, amely kigyulladt pünkösdhétfőn.

Irodaháznak ütközött egy kisiklott villamos a fővárosban

Megdöbbentő balesetről számoltak be Belgrádból. Az 5-ös vonalon közlekedő, „KT4” jelzésű kisiklott villamos a Cara Dušana utcán egy irodaházba csapódott. Sok a sérült. Kattintson a részletekért és a videóért!

Hirtelen zuhanni kezdett egy repülő, a plafonnak csapódtak az utasok

Tíz ember, négy utas és a személyzet hat tagja megsérült a Cathay Pacific Brisbane-ből, Ausztráliából Hongkongba tartó járatán vasárnap. A gép egy erős turbulencia miatt pillanatok alatt bebukott a föld felé és zuhanni kezdett. Részletekért kattintson ide!

