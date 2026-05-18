Bekövetkezett az első vonatbaleset a Budapest–Belgrád-vasútvonalon – fotókkal, videóval

Súlyos vonatbaleset történt hétfőn délután Kiskunhalason, az Olajos úti vasúti átjárónál, ahol egy tehervonat közel egy tucat birkát gázolt el. A szerelvény a kiskunhalasi vasútállomás felől tartott Soltvadkert irányába, amikor a sínekre tévedt nyájba rohant. A baleset következtében a jószágok többsége a helyszínen elpusztult. Ez a sajnálatos eset az első regisztrált baleset az újjáépített Budapest–Belgrád-vasútvonalon – számolt be a Baon.hu.

Közel egy tucatnyi birka pusztult el a vonatbalesetben Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

A vonatbaleset miatt várakozni kényszerült a szerelvény

A gázolás miatt a tehervonat közel egy órán keresztül vesztegelni kényszerült. Mivel a hosszú szerelvény keresztben lezárta az Olajos úti átjárót, a környéken közlekedő autósoknak jelentős kerülőt kellett tenniük. A műszaki mentéshez és a pálya megtisztításához a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kézi erővel húzták le az elpusztult állatokat a vasúti sínekről. A helyszínelés és a mentési munkálatok végeztével a tehervonat folytathatta útját.

Fokozott óvatosságra intenek a történtek kapcsán

A Budapest–Belgrád-vasútvonalon már hónapok óta menetrendszerűen közlekednek a tehervonatok, amelyek a nyílt pályán akár 100 km/óra sebességgel is haladhatnak. Ezért a rendőrség nyomatékosan arra kéri a közlekedőket, valamint a vasútvonal közelében élő állattartókat, hogy a vasúti átjárókon való áthaladáskor legyenek körültekintőek és tanúsítsanak fokozott óvatosságot.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a gazdák gondosan zárják el a jószágaikat, megakadályozva, hogy a nagy sebességű vonatok elé tévedhessenek.

