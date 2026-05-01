Megérkeztek a fotók a brutális vonatbalesetről, szinte felismerhetetlenné tört az autó

Az ütközés helyszínéről egy helyi Facebook-csoport és a Zsaruhírek által közzétett felvételeket osztott meg a Haon.hu. A vonatbaleset a ceglédi fővonalon olyan brutális erejű ütközéssel járt, hogy a szerencsétlenül járt autó szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

A csütörtöki vonatbaleset Üllőnél

Fotó: Zsaruhírek.hu

Vonatbaleset a ceglédi fővonalon Üllőnél

Ahogy arról a tegnapi nap folyamán beszámoltunk, Üllőnél, az Ecseri úti átjárónál egy tehervonat személyautót sodort magával, hosszú métereken tolva azt maga előtt a síneken. A beszámolók szerint az autó a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, majd összeütközött a két mozdonyból álló szerelvénnyel.

A helyszínre riasztották a Katasztrófavédelem egységeit, köztük a monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltókat, akik megkezdték a mentést, és áramtalanították a roncsot.

Szinte felismerhetetlenre tört az autó

A most nyilvánosságra került fotókon jól látható, hogy az autó vezető felőli oldala szinte teljesen megsemmisült. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a jármű szerkezete súlyosan roncsolódott.

Szinte semmi sem maradt az autóból

Fotó: Zsaruhírek.hu

A hatóságok az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték, miközben a szakemberek folyamatosan dolgoztak a helyszínen.

Leállt a közlekedés

A MÁV megerősítette, hogy a baleset miatt Üllő és Monor között mindkét vágányon leállították a vonatközlekedést.

A ceglédi fővonal érintett szakaszán átmenetileg nem közlekedtek a szerelvények, ami nemcsak az elővárosi járatokat érintette, hanem a Budapest–Debrecen és a Budapest–Szeged közötti távolsági vonalakon is komoly fennakadásokat okozott.

Az utasoknak pótlóbuszos átszállásra és jelentős késésekre kellett készülniük, a menetrend helyreállítása hosszú időt vett igénybe.