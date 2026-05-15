„Azt hittük, felborulunk és meghalunk” – megszólalt a Gyomaendrődnél kisiklott vonat utasa – videó

A vasúti kocsi rázkódva csúszott a töltésen, miközben az ablakokat kövek verték, az utasok pedig rémülten kapaszkodtak az ülésekbe. Megrázó részleteket mesélt a vonatbalesetről a Beol.hu-nak a Gyomaendrődnél kisiklott Békés InterCity egyik utasa, aki szerint sokan pánikba estek.

Vonatbaleset után pánik tört ki a szerelvényen

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kisiklott egy vonat Gyoma állomás mellett csütörtökön délután. Az első hírek még egy sérültről szóltak, később azonban tisztázódott: egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan megsérült a békéscsabai MÁV-vonalon történt szerencsétlenségben. Griecs Vivien is a Békés InterCityn utazott, a Beol.hu-nak mesélte el, mit élt át a vonatbalesetben.

„Azonnal tudtuk, hogy baj van”

A fiatal nő Budapestről tartott haza Békéscsabára, amikor az állomás elhagyása után hirtelen nagy erejű lökést éreztek.

Azonnal tudtuk, hogy baj van, majd minden felgyorsult. A vonat 300 méteren át csúszott-zötyögött a vasúti töltésen

– idézte fel a történteket.

A szerelvényt ekkor sűrű porfelhő vette körül, az utasok pedig csak azt hallották, hogy a felverődő kövek záporoznak az ablakokon és a kocsi oldalán.

„Azt hittük, felborulunk és meghalunk”

Vivien az ablak mellett ült, és próbálta magát minél kisebbre összehúzni.

Féltem, hogy a kövek betörik az ablakot. Attól is tartottam, hogy a kocsi felborul

– mesélte.

A fiatal nő szerint a szerelvény végül nehezen állt meg, az utasok pedig sokkos állapotba kerültek. Sokan remegtek a félelemtől, időbe tellett, mire felfogták, hogy el kell hagyniuk a kisiklott vonatot.

Nem nyíltak az ajtók

A pánik a megállás után sem csökkent.

Az utasok eleinte azt sem tudták, hogyan tudnak leszállni a szerelvényről, mert az ajtók nem nyíltak ki.

A vonatot elhagyni sem volt egyszerű feladat

Később azt az információt kapták, hogy a vonat elején lehet elhagyni a szerelvényt, ezért a tömeg elindult előre a kocsikban.

Vivien és egy másik fiatalember végül saját kocsijuk ajtaját próbálták újra kinyitni, ami sikerült is. A leszállás azonban rendkívül nehéz volt a meredek töltés miatt, egyik útitársa le is csúszott.