„Azt hittük, felborulunk és meghalunk” – megszólalt a Gyomaendrődnél kisiklott vonat utasa – videó

A vasúti kocsi rázkódva csúszott a töltésen, miközben az ablakokat kövek verték, az utasok pedig rémülten kapaszkodtak az ülésekbe. Megrázó részleteket mesélt a vonatbalesetről a Beol.hu-nak a Gyomaendrődnél kisiklott Békés InterCity egyik utasa, aki szerint sokan pánikba estek.
Vonatbaleset után pánik tört ki a szerelvényen
Ahogy arról az Origo is beszámolt, kisiklott egy vonat Gyoma állomás mellett csütörtökön délután. Az első hírek még egy sérültről szóltak, később azonban tisztázódott: egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan megsérült a békéscsabai MÁV-vonalon történt szerencsétlenségben. Griecs Vivien is a Békés InterCityn utazott, a Beol.hu-nak mesélte el, mit élt át a vonatbalesetben.
„Azonnal tudtuk, hogy baj van”
A fiatal nő Budapestről tartott haza Békéscsabára, amikor az állomás elhagyása után hirtelen nagy erejű lökést éreztek.
Azonnal tudtuk, hogy baj van, majd minden felgyorsult. A vonat 300 méteren át csúszott-zötyögött a vasúti töltésen
– idézte fel a történteket.
A szerelvényt ekkor sűrű porfelhő vette körül, az utasok pedig csak azt hallották, hogy a felverődő kövek záporoznak az ablakokon és a kocsi oldalán.
„Azt hittük, felborulunk és meghalunk”
Vivien az ablak mellett ült, és próbálta magát minél kisebbre összehúzni.
Féltem, hogy a kövek betörik az ablakot. Attól is tartottam, hogy a kocsi felborul
– mesélte.
A fiatal nő szerint a szerelvény végül nehezen állt meg, az utasok pedig sokkos állapotba kerültek. Sokan remegtek a félelemtől, időbe tellett, mire felfogták, hogy el kell hagyniuk a kisiklott vonatot.
Nem nyíltak az ajtók
A pánik a megállás után sem csökkent.
Az utasok eleinte azt sem tudták, hogyan tudnak leszállni a szerelvényről, mert az ajtók nem nyíltak ki.
Később azt az információt kapták, hogy a vonat elején lehet elhagyni a szerelvényt, ezért a tömeg elindult előre a kocsikban.
Vivien és egy másik fiatalember végül saját kocsijuk ajtaját próbálták újra kinyitni, ami sikerült is. A leszállás azonban rendkívül nehéz volt a meredek töltés miatt, egyik útitársa le is csúszott.
A sérült nő éppen a mosdóból tartott vissza
A fiatal nő abban a kocsiban utazott, ahol az egyik női utas súlyosan megsérült. Elmondása szerint a nő éppen a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a vonat oldalirányú mozgása nekicsaphatta a kocsi falának.
A Békés InterCity négy kocsija hagyta el a síneket, és mintegy 300 méteren át szántotta fel a pályát. A balesetben ketten sérültek meg: egy nő könnyebben, egy másik utas pedig súlyosan. A szerelvényen körülbelül 240 ember utazott.
Vivien együttérez a sérültekkel:
Nagyon sajnálom és együttérzek a sérültekkel, jobbulás kívánok nekik. Azért az még most is kísért, hogy akár máshogy is történhetett volna, ha felborul a szerelvény
– fűzte hozzá.
