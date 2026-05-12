Videón és fotókon a brutális gyöngyösi vonatbaleset: mentőhelikoptert is riasztottak

Kedd délelőtt súlyos baleset történt Gyöngyösön, amikor egy vonat autóval ütközött egy vasúti átjáróban. A gyöngyösi vonatbaleset miatt jelentősen megváltozott a vasúti közlekedés a térségben. A Heol.hu tette közzé az ütközés részleteit.

A vonatbalesetben személyautóval ütközött a szerelvény az átjáróban Fotó: Albert Péter/Heol.hu

A gyöngyösi vonatbaleset miatt pótlóbuszok járnak

A MÁV tájékoztatása szerint a Mátra InterRégió egyik szerelvénye az Egyedi utcai vasúti átjárónál ütközött egy autóval kedden délelőtt.

A baleset után a Mátra InterRégiók csak Budapest és Vámosgyörk között közlekednek, Vámosgyörk és Gyöngyös között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Gyöngyösről 10:08-kor a Keleti pályaudvar felé induló IR 3015-ös járat a baleset után már nem közlekedett tovább.

Több helyen is megállnak a pótlóbuszok

A MÁV közlése szerint a pótlóbuszok Vámosgyörk vasútállomás, Gyöngyöshalász autóbusz-forduló, Gyöngyös Esze Tamás utca 19., valamint Gyöngyös vasútállomás megállókban állnak meg.

Az utasok Vámosgyörktől a fél órával későbbi Agria InterRégió járatokkal utazhatnak tovább Budapest irányába.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Helyszíni sajtóinformációk szerint a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, egy sérültet szállítottak kórházba.

