Videón és fotókon a brutális gyöngyösi vonatbaleset: mentőhelikoptert is riasztottak

Kedd délelőtt súlyos baleset történt Gyöngyösön, amikor egy vonat autóval ütközött egy vasúti átjáróban. A gyöngyösi vonatbaleset miatt jelentősen megváltozott a vasúti közlekedés a térségben. A Heol.hu tette közzé az ütközés részleteit.
A gyöngyösi vonatbaleset miatt pótlóbuszok járnak
A MÁV tájékoztatása szerint a Mátra InterRégió egyik szerelvénye az Egyedi utcai vasúti átjárónál ütközött egy autóval kedden délelőtt.
A baleset után a Mátra InterRégiók csak Budapest és Vámosgyörk között közlekednek, Vámosgyörk és Gyöngyös között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A Gyöngyösről 10:08-kor a Keleti pályaudvar felé induló IR 3015-ös járat a baleset után már nem közlekedett tovább.
Több helyen is megállnak a pótlóbuszok
A MÁV közlése szerint a pótlóbuszok Vámosgyörk vasútállomás, Gyöngyöshalász autóbusz-forduló, Gyöngyös Esze Tamás utca 19., valamint Gyöngyös vasútállomás megállókban állnak meg.
Az utasok Vámosgyörktől a fél órával későbbi Agria InterRégió járatokkal utazhatnak tovább Budapest irányába.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Helyszíni sajtóinformációk szerint a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, egy sérültet szállítottak kórházba.
