Brutális vonatbaleset történt Magyarországon, mindent törmelék borított – galéria

Túlzott optimizmussal hajtott a sínekre egy autó Nyíregyházán, a közeledő szerelvény pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. A vonatbaleset után a helyszínen percek alatt jelentek meg a mentősök és a tűzoltók. A Szon.hu videókat és képeket osztott meg a balesetről.

Vonatbaleset a nyíregyházi átjáróban

Vonatbaleset miatt állt le a forgalom Nyíregyházán

A Mávinform tájékoztatása szerint a Nyíregyházáról 9:42-kor Vásárosnaményba elindult személyvonat (36022) a Lapály utcai vasúti átjáróban ütközött össze egy autóval.

A baleset miatt jelentős fennakadások alakultak ki a Nyíregyháza–Vásárosnamény vasútvonalon. A vasúttársaság közölte, hogy Nyíregyháza és Nyíregyháza külső között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Vásárosnaményból 11:38-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36015) sem közlekedik, helyette a teljes útvonalon pótlóbusszal lehet utazni.

Mentősök és tűzoltók érkeztek a helyszínre

A helyszínre mentők is érkeztek, a mentés idejére pedig lezárták a területet.

Bordás Béla a helyszínről arról számolt be, hogy egy Volkswagen személyautó és egy Bz-motorvonat ütközött össze a STOP-táblával ellátott vasúti átjáróban.

A baleset miatt a közúti és a vasúti forgalom is leállt.

A szerencsének köszönhetően a mentősöknek végül nem kellett sérültet ellátniuk.

Veszélyesnek tartják az átjárót

A helyiek szerint a Lapály utcai vasúti átjáró kifejezetten balesetveszélyes, Bordás Béla szerint tavaly is több ütközés történt ugyanitt. A hatóságok vizsgálják a brutális vonatbaleset pontos körülményeit.

Sajnálatos módon nem ez volt az egyetlen vasúti baleset a mai nap folyamán. Hajnalban csapott el egy embert az InterCity Mezőberénynél, a szerelvényen utazókat sokkolták a történtek. A vonatgázolás után a tűzoltók segítették a mintegy háromszáz utas biztonságos leszállását.