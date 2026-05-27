Gyermekével volt az anya, amikor bekövetkezett a tragikus vonatgázolás

Megrázó vonatgázolás történt Romániában, a Petrozsény és Zsilmező közötti vasúti szakaszon, ahol egy 49 éves nő vesztette életét az esti órákban. A tragédia az Arad és Bukarest között közlekedő Interregio szerelvény útvonalán következett be – írta a Maszol.

Tragédiával végződött a vonatgázolás, az anya a helyszínen életét vesztette

A vonatgázolás körülményeit vizsgálják a hatóságok

Sajtóértesülések szerint az asszony gyermekével együtt haladt át a síneken, amikor a baleset történt. A rendőrség eddigi adatai alapján a nő először átjutott a vasúti pályán, majd visszafordult, hogy a hátrahagyott csomagokat magához vegye. Ekkor megbotlott a sínek között és a közeledő vonat már nem tudott időben megállni.

A mentőegységek rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ám az asszony életét már nem lehetett megmenteni. A gyermek nem sérült meg a tragédiában.

A hatóságok a mozdonyvezetőt megszondáztatták, az alkoholszonda negatív eredményt mutatott. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított eljárást és jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

