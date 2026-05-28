vonatgázolás

Elgázolt egy embert az Ister InterCity, háromszáz utas rekedt a szerelvényen

Hajnalban csapott el egy embert az InterCity Mezőberénynél, a szerelvényen utazókat sokkolták a történtek. A vonatgázolás után a tűzoltók segítették a mintegy háromszáz utas biztonságos leszállását.
Hatalmas riadalom tört ki csütörtök hajnalban Mezőberénynél, amikor egy ember a sínekre került az érkező InterCity előtt. A vonatgázolás után a szerelvényen utazó mintegy háromszáz embernek a tűzoltók segítettek biztonságosan leszállni – adta hírül a Vaol.hu.

Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vonatgázolás miatt riasztották a tűzoltókat

A katasztrófavédelem közölte: a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek a mezőberényi állomásra, miután az Ister InterCity elgázolt egy embert. Az egységek a szerelvény utasainak biztonságos leszállását biztosították a helyszínen.

A Mávinform tájékoztatása szerint a Bukarest felől érkező, Lőkösházáról csütörtök hajnalban 5.54-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Ister InterCity (IC 472) érintett a balesetben.

Forrás: MÁVINFORM/Facebook

Késésekre kell számítani a fővonalon

A tragédia miatt a békéscsabai fővonalon néhány perces késések alakultak ki. A hatóságok vizsgálják a vonatgázolás körülményeit.

Gyermekével volt az anya, amikor bekövetkezett a tragikus vonatgázolás

Tragikus baleset történt kedden este a petrozsényi vasúti szakaszon, ahol egy 49 éves nő életét vesztette. A vonatgázolás akkor következett be, amikor az asszony gyermekével együtt próbált átkelni a síneken, a mentősök azonban már nem tudták megmenteni az életét.

 

