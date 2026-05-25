Sokkot kaptak a szemtanúk: az utolsó pillanatban ugrott a robogó szerelvény elé a várakozó utas

Tragikus vonatgázolás történt Mezőkövesden május 23-án, szombaton délután, amikor a felsővárosi állomáson, a Dózsa György úti átjáró közelében egy Sátoraljaújhely felé tartó szerelvény halálra gázolt egy középkorú férfit. A baleset rázós körülményeit és a brutális ütközést több, a peronon várakozó utas is végignézte, ugyanis az áldozat az utolsó pillanatban, teljesen váratlanul lépett a sínekre. A vonat vezetőjének a hirtelen mozdulat miatt esélye sem volt a vészfékezésre, így a férfi a szerelvény alá került, és a helyszínen azonnal meghalt – számolt be róla a Borsonline.hu.

Vonatgázolás Mezőkövesden, egy embert sodort el a szerelvény az átjárónál

Fotó: Illusztráció/Mediaworks archívum

A várakozó utasok szeme láttára történt a vonatgázolás

A döbbenetes képsorok felkavarták a jelenlévőket, a nyílt színi tragédia és az azt követő helyszínelés látványa miatt a peronon állók és a vonaton ülők közül is többen rosszul lettek a sokktól.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a balesetben érintett járaton mintegy 280 ember utazott, akiknek a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók nyújtottak segítséget a mentesítő járatra való biztonságos átszállásban, miközben a hatóságok a vizsgálat idejére teljesen lezárták az érintett sínpárt.

A helyszíni beszámolók és a szemtanúk visszaemlékezései alapján az áldozat szándékosan dönthetett a végzetes lépés mellett, a viselkedése korábban semmi jelét nem mutatta a készülő tragédiának.

Csomagjaival együtt nyugodtan várakozott a vonatra, majd a szerelvény érkezése előtt hirtelen felpattant, poggyászát maga mögött hagyta, majd a vonat elé lépett

– idézte fel egy közelben tartózkodó utas. A mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai gyorsan a helyszínre érkeztek, a rendőrség pedig még órákon át folytatta a helyszíni szemlét, hogy pontosan tisztázza a rendkívüli haláleset körülményeit.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!