Sokkot kaptak a szemtanúk: az utolsó pillanatban ugrott a robogó szerelvény elé a várakozó utas

Tragikus vonatgázolás történt Mezőkövesden május 23-án, szombaton délután, amikor a felsővárosi állomáson, a Dózsa György úti átjáró közelében egy Sátoraljaújhely felé tartó szerelvény halálra gázolt egy középkorú férfit. A baleset rázós körülményeit és a brutális ütközést több, a peronon várakozó utas is végignézte, ugyanis az áldozat az utolsó pillanatban, teljesen váratlanul lépett a sínekre. A vonat vezetőjének a hirtelen mozdulat miatt esélye sem volt a vészfékezésre, így a férfi a szerelvény alá került, és a helyszínen azonnal meghalt – számolt be róla a Borsonline.hu.
A várakozó utasok szeme láttára történt a vonatgázolás
A döbbenetes képsorok felkavarták a jelenlévőket, a nyílt színi tragédia és az azt követő helyszínelés látványa miatt a peronon állók és a vonaton ülők közül is többen rosszul lettek a sokktól.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a balesetben érintett járaton mintegy 280 ember utazott, akiknek a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók nyújtottak segítséget a mentesítő járatra való biztonságos átszállásban, miközben a hatóságok a vizsgálat idejére teljesen lezárták az érintett sínpárt.
A helyszíni beszámolók és a szemtanúk visszaemlékezései alapján az áldozat szándékosan dönthetett a végzetes lépés mellett, a viselkedése korábban semmi jelét nem mutatta a készülő tragédiának.
Csomagjaival együtt nyugodtan várakozott a vonatra, majd a szerelvény érkezése előtt hirtelen felpattant, poggyászát maga mögött hagyta, majd a vonat elé lépett
– idézte fel egy közelben tartózkodó utas. A mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai gyorsan a helyszínre érkeztek, a rendőrség pedig még órákon át folytatta a helyszíni szemlét, hogy pontosan tisztázza a rendkívüli haláleset körülményeit.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.