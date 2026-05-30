Hihetetlen fordulat Liverpoolban: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét

Mérgező szamóca terjed Magyarországon – így ismerheti fel

Vonatgázolás miatt adtak ki figyelmeztetést – ez most rengeteg embert érint a délutáni órákban

Összeomlott a menetrend a délutáni csúcsforgalom kellős közepén. A hazatartó utasoknak hatalmas türelemre lesz szükségük az érintett szakaszokon. Egy súlyos vonatgázolás következtében Kelenföld és Nagytétény között jelenleg is áll a bál, a mentőcsapatok még dolgoznak a helyszínen.
Súlyos vonatgázolás bénítja a közlekedést a délutáni csúcsforgalomban, miután a MÁV tájékoztatása szerint a Hárosi felüljáró közelében egy sínekre lépett embert gázolt el a szerelvény. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket és a hatóságokat, akik jelenleg is gőzerővel dolgoznak a műszaki mentésen és a körülmények tisztázásán. A helyszínelési munkálatok idejére Kelenföld és Nagytétény között le kellett zárni az egyik vágányt, így az érintett szakaszon a vonatok átmenetileg csak egyetlen sínpáron, váltakozó irányban tudnak haladni – írta meg a Feol.hu.

Jelentős késésekre kell számítani a vonatgázolás miatt
Fotó: Unsplash

Vonatgázolás történt a Hárosi felüljárónál

A kényszerű korlátozás szinte azonnal dominóeffektust indított el a menetrendben: a korlátozott áteresztőképesség miatt a teljes székesfehérvári vonalon drasztikusan megnőtt a szerelvények menetideje. 

Mivel a baleset pont a legforgalmasabb délutáni órákra esett, az ingázók és a vidékre tartók hatalmas, akár többórás késésekre és járatkimaradásokra is számíthatnak, így a hazajutás a megszokottnál jóval hosszabb és kényelmetlenebb lesz.

Hatalmas csattanás rázta meg a nyíregyházi vasúti átjáró környékét, amikor egy autó a közeledő személyvonat elé hajtott. A vonatbaleset után leállt a közlekedés, az utasokat pedig pótlóbuszokkal vitték tovább.

 

