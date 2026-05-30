Vonatgázolás miatt adtak ki figyelmeztetést – ez most rengeteg embert érint a délutáni órákban

Súlyos vonatgázolás bénítja a közlekedést a délutáni csúcsforgalomban, miután a MÁV tájékoztatása szerint a Hárosi felüljáró közelében egy sínekre lépett embert gázolt el a szerelvény. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket és a hatóságokat, akik jelenleg is gőzerővel dolgoznak a műszaki mentésen és a körülmények tisztázásán. A helyszínelési munkálatok idejére Kelenföld és Nagytétény között le kellett zárni az egyik vágányt, így az érintett szakaszon a vonatok átmenetileg csak egyetlen sínpáron, váltakozó irányban tudnak haladni – írta meg a Feol.hu.

Jelentős késésekre kell számítani a vonatgázolás miatt

A kényszerű korlátozás szinte azonnal dominóeffektust indított el a menetrendben: a korlátozott áteresztőképesség miatt a teljes székesfehérvári vonalon drasztikusan megnőtt a szerelvények menetideje.

Mivel a baleset pont a legforgalmasabb délutáni órákra esett, az ingázók és a vidékre tartók hatalmas, akár többórás késésekre és járatkimaradásokra is számíthatnak, így a hazajutás a megszokottnál jóval hosszabb és kényelmetlenebb lesz.

